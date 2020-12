Absuelto el salmantino de 39 años detenido hace un año por mostrar el pene a una compañera de piso

La Policía Nacional le detuvo hace un año tras ser denunciado por una joven con la que compartía piso, que aseguró que la había abordado en el domicilio con los pantalones bajados y había tratado de agredirla sexualmente tras espetarle algo así como: “Tú y yo juntos esta noche”. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogió el pasado 25 de noviembre el juicio contra el acusado, A.B.T. que en el momento de los hechos tenía 39 años de edad, que acaba de ser absuelto.

La Fiscalía le acusaba de un delito de abusos sexuales por el que le pedía dos años de prisión y tres años de alejamiento e incomunicación con la joven, así como un año y nueve meses de libertad vigilada

Sin embargo, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, la juez considera que los hechos relatados por la joven no constituyen el delito de abuso sexual del se acusaba al varón porque no ha quedado probado que éste hubiese llevado a cabo sobre la joven “el más mínimo contacto corporal o tocamiento impúdico”, sino que en este caso, concluye, nos encontramos, si acaso, “en un mero acto de exhibicionismo que carece de reproche penal al ser la denunciante mayor de edad”.

En su declaración en juicio, al igual que en todas las anteriores, la denunciante, una joven de 23 años y de nacionalidad china, mantuvo que “la noche del 30 de diciembre de 2019, ella estaba en el salón y entró el acusado, cerró la puerta del salón, apagó la luz, bajó su pantalón y mostró su pene; que dijo algo de ‘tú y yo juntos esta noche’; que se le acercó y al ver ella su pene gritó, intentó encender la luz, la intentó agarrar del brazo, se soltó y salió corriendo; que tenía los pantalones y el calzoncillo bajados; que se asustó mucho y lloró y se puso muy nerviosa”, señala la juez en su sentencia.

“En suma, y por lo que al delito imputado se refiere, del conjunto del testimonio de la denunciante, no puede concluirse que el acusado hubiese llevado a cabo sobre la misma el más mínimo contacto corporal o tocamiento impúdico, eso es, con significante sexual y ello con independencia de que la hubiera agarrado o no del brazo, no habiendo quedado tampoco acreditado que dicho contacto corporal finalmente no hubiese podido ejecutarse por causas ajenas a la voluntad del autor, encontrándonos en presencia de un mero acto de exhibicionismo que carece de reproche penal al ser la denunciante mayor de edad”, concluye la juez.

La sentencia todavía no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de diez días siguientes a su notificación ante el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca y del que tendrá conocimiento la Audiencia Provincial.