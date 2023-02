Absuelto el acusado de talar 90 encinas en Carrascal de Barregas

La juez ha absuelto a S.V.H., el acusado de talar 90 encinas en una finca privada de Carrascal de Barregas. En su sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, la titular del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca le declara inocente porque no hay pruebas contra él.

Declara probado que se talaron los árboles de dos parcelas, propiedad ambas de la misma mujer y valoradas en 12.870 euros. Sin embargo, no ha resultado acreditado que el acusado sea el autor de dichas talas.

S.V.H. negó en el juicio haber podado o cortado las encinas, manifestando que por allí pasan cables eléctricos y estuvo una brigada cortando árboles para que no interfirieran en los tendidos. Dijo además que carece de herramientas para cortar los árboles y que el Ayuntamiento le dijo que estaba abandonada la finca y pidió los permisos que le fueron concedidos, así que aprovechaba los pastos para sus animales, pero cuando se enteró de que esa finca tenía dueño, los sacó de allí.

La juez argumenta que no hay testigo alguno de la tala o poda y no considera prueba de cargo suficiente las manifestaciones del acusado ante la Guardia Civil, pues las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.

La denunciante lamenta la sentencia: “Me preocupa que nadie tenga en cuenta el delito medioambiental”, señala.