La Audiencia Provincial de Salamanca acogió el pasado 22 de noviembre el juicio contra M.A.C.G. por un presunto delito de estafa por el que la fiscal encargada del caso le pedía dos años y seis meses de prisión. Al parecer, el giro inesperado que se vivió durante el juicio, cuando la declaración de un testigo -un funcionario de prisiones- desvirtuó la versión que mantenía el denunciante -un ciudadano de Mali de 41 años-, ha desembocado finalmente en la absolución de la acusada.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el alto tribunal salmantino ha decidido absolver a la acusada al entender que no han quedado acreditadas las acusaciones contra ella, al ser la propia declaración del denunciante en el juicio “poco creíble”.

La fiscal señalaba que el denunciante y la acusada se conocieron en la puerta de una residencia de mayores de Salamanca, a donde él acudió a atender al anciano al que sacaba un rato cada semana a pasear y ella a llevar su currículum en busca de trabajo.

Fue entonces cuando la mujer le habría abordado. Sabedora de que él buscaba un empleo más asentado le propuso ponerle en contacto con unos allegados, a los que le pasaría sus datos, de modo que se las ingenió para que la víctima le fuera entregando distintas cantidades de dinero -más de 20.000 euros en total- para poder hacer las gestiones.

La versión de la acusada en el juicio fue completamente contraria, al asegurar que no se conocieron en la residencia, sino en la cárcel de Topas -donde el denunciante aseguró no haber estado nunca- y que es él quien le debe dinero a ella y no al revés. Conforme a sus manifestaciones, la defensa solicitó para ella la absolución, tal y como finalmente ha resulto la Audiencia que ha tenido en cuenta la declaración de un testigo, funcionario de prisiones, que aseguró que el denunciante sí había estado preso en el penal de Topas, aunque con una identidad diferente, para cumplir una condena de diez años de prisión por un delito de tráfico de drogas.