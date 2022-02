A juicio una banda por robar longanizas y motosierras en Membribe y La Fuente de San Esteban

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para la mañana de hoy el juicio contra un grupo acusado del robo de motosierras y viandas navideñas en dos domicilios de la provincia a finales del año 2020.

La localización y detención de uno de los presuntos integrantes de la banda, de iniciales J.O.C., que llegó a ser declarado en rebeldía y cuya incomparecencia obligó a suspender el juicio contra el grupo a finales del pasado año, ha permitido ahora sí citarle en forma y se prevé que la vista pueda celebrarse al fin en el día de hoy.

El fiscal considera autores a los acusados -los varones D.P.S., J.G.M. y J.O.C. y la mujer Y.S.C.- de dos delitos de robo con fuerza, un delito de amenazas y un delito leve de hurto. Solicita una pena máxima para el primero de ellos, D.P.S., de cuatro años y nueve meses de prisión, y para el resto penas menores. Además de las correspondientes indemnizaciones a los afectados.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, entre las 18.00 horas del día 20 de noviembre y las 11.00 del día 21, D.P.S. fue a la finca ‘Valverde’, situada en el término de Membribe de la Sierra y, después de forzar el candado de una caseta de obra, se apoderó de cuatro motosierras valoradas en un importe total de 1.200 euros, que eran propiedad de una empresa.

Asimismo, sobre las 12.00 horas del día 2 de diciembre, los acusados D.P.S. e Y.S.G., de común acuerdo, talaron un árbol para hacer leña y luego venderla. El árbol estaba en un corral de la calle La Canal de la localidad de La Fuente de San Esteban, lo cual efectuaron los acusados sin autorización.

Posteriormente, con motivo de las fiestas de Navidad, D.P.S. e Y.S.G. acogieron en su domicilio de la misma localidad de La Fuente de San Esteban, igualmente en la calle La Canal, al acusado J.G.M., tío de Y.S.G., y al acusado J.O.C., amigo de ambos.

De tal manera, el día 24 de diciembre se dirigieron los cuatro a una vivienda situada en la calle Tejar de la misma localidad y, después de romper la puerta, accedieron a la casa y se apoderaron de cuatro morcones, dos longanizas y dos salchichones.

Más tarde, mientras D.P.S. e Y.S.G. se encontraban en el Puesto de la Guardia Civil de la localidad formulando una denuncia para evitar que los agentes realizaran sus habituales funciones de vigilancia, J.G.M. y J.O.C., regresaron a la misma vivienda el día 27 de diciembre y se apoderaron de un total de quince botellas de whisky, así como de otras tres de ginebra.

El día 25 de diciembre D.P.S. remitió tres mensajes a otro varón a través de Whatsapp, según el fiscal, que señala que en ellos podía leerse el siguiente contenido: “Si no me pagas por la leña, la voy a liar gorda, he quedado con J., vamos a arreglar las cuentas, te quedo sin luz en casa, te encierro y te pego un tiro, no te lo digo más veces...” y “te van a pegar 10 tiros no, 26 tiros”, entre otras.

Ese mismo día, sobre las 21.15 horas, los acusados D.P.S. e Y.S.G. acudieron al domicilio del varón y, tras romper el precinto de la caja eléctrica, arrancaron los cables de la luz de la casa, sita en la calle Abajo de La Fuente de San Esteban.