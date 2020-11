Sin embargo no será la única vista oral que se celebrará esa mañana y momentos antes, a las 9.30 horas, está previsto otro juicio en la Audiencia por tráfico de drogas, también en la cárcel de Topas. En este caso la acusada es M.R.P., quien en junio de 2019 envió a un reo con el que por aquel entonces mantenía una relación sentimental dos cartas manuscritas, a través de las cuales intentó colar la droga. En concreto, junto al texto escrito se remitía oculto, entre dos fotos pegadas, 0,85 gramos de heroína (con un 34,9% de pureza), 0,86 gramos de cocaína (con un 73% de pureza) y 0,29 gramos de resina de cannabis.

No obstante, la fiscal apunta que la droga no llegó al preso, pues los funcionarios sospecharon e intervinieron las sustancias; y que al tiempo de los hechos el interno sufría trastorno de personalidad, ansioso y trastorno por consumo de cannabis. De la misma forma, no queda suficientemente probado que existiera entre ellos un concierto previo de voluntades.

El Ministerio Fiscal solicita para ella la pena de un año y seis meses de prisión y multa de 180 euros.