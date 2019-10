A juicio por intentar hacer negocio con un hombre para la compraventa de ganado y estafarle 3.000 euros

La Audiencia Provincial de Salamanca acogerá este viernes un juicio por un presunto delito de estafa. El acusado, de iniciales A.C.H. tendrá que sentarse en el banquillo por quedarse, presuntamente, con 3.000 euros, de un hombre al que convenció para realizar conjuntamente operaciones de compraventa de ganado en la provincia de Salamanca.

Según el Ministerio Fiscal el acusado propuso a la víctima participar en la compraventa de ganado a un tercero y le pidió el dinero por adelantado, con la promesa de que se lo devolvería con beneficios. Sin embargo, A.C.H. no le proporcionó el dinero de vuelta y, ante la insistencia de la víctima, le entregó un cheque que el estafado no llegó a cobrar, ya que la cuenta estaba a cero. La Fiscalía pide para A.C.H. tres años de prisión por el agravante de reincidencia, mientras que la acusación particular baja la pena a los dos.