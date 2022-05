A juicio por contactar con hombres, fingir ser mujer maltratada y desvalijarles

La Fiscalía de Salamanca solicita una condena de seis años y seis meses de prisión para una mujer acusada de robar a varios hombres con los que contactaba a través de las redes sociales y, fingiendo ser víctima de violencia de género y bajo el pretexto de que no tenía dónde ir, consiguió que la alojaran en sus domicilios donde se apoderó de dinero, joyas y otros efectos de valor. El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado el juicio contra la acusada, de iniciales M.D.E.B. para el próximo martes por la mañana.

Según recoge el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos se remontan a finales del año 2017. En el mes de diciembre, la acusada conoció a la primera de sus víctimas a través de la red social Badoo, un hombre con el que comenzó a chatear y al que dijo que era una mujer maltratada y no tenía dónde ir.

El varón le dejó entonces que pasara la noche en su vivienda. Así lo hizo y tras pernoctar en el domicilio, la mujer se marchó llevándose consigo 600 euros en metálico, dos anillos de oro y un ordenador portátil, entre otros efectos. Al día siguiente, prosigue el fiscal, hizo lo mismo con otro hombre, al que igualmente conoció a través de redes sociales. Le dijo también que era víctima de violencia machista y que gestionaba alojamientos para mujeres maltratadas, tras lo que se fue a vivir con él una temporada.

Pasado un tiempo, el hombre empezó a desconfiar de ella y aprovechando que había abandonado unos días la vivienda, procedió a cambiar la cerradura de la puerta de entrada con la intención de que no volviera a su casa. No obstante, la mujer regresó y cuando comprobó que no podía abrir la puerta, rompió sin más el bombín, accedió al interior de la vivienda y una vez allí se apoderó de 10.000 euros en metálico, un teléfono móvil, una cartera y otras posesiones del perjudicado, efectos que aparecieron más tarde en poder de la acusada.

Los dos hechos habrían tenido lugar en Salamanca, mientras que un tercero, en el que empleó al parecer el mismo modus operandi para engañar a la víctima, tuvo lugar en la provincia de Cáceres. En este caso, tras marcharse igualmente de la casa del perjudicado, en Navalmoral de la Mata, la mujer habría utilizado su DNI para vender parte de las alhajas sustraídas anteriormente.

Con motivo de un registro en un hotel de la provincia de Salamanca donde la mujer se alojó tras todo ello, las Fuerzas de Seguridad pudieron recuperar el resto de efectos sustraídos.

Por todo ello el representante del Ministerio Fiscal acusa a la mujer de un delito de hurto, por el que le pide una pena de un año y medio de cárcel; un delito de robo en casa habitada, por el que le solicita otros cuatro años de prisión; y un delito de falsedad, por el que le pide además un año de prisión. En total, la condena solicitada se eleva a seis años y seis meses de prisión.