6 meses de cárcel por fingir una retorcida historia tras una riña vecinal en Salamanca

Se inventó una retorcida historia tras agredir a otro hombre, a sabiendas de que los hechos relatados no eran ciertos, tratando así de eludir o minimizar responsabilidades por dicha agresión y de paso obtener indemnización por las lesiones sufridas de las que culpaba al otro varón. Acusado de estafa procesal por la Fiscalía, pero también de denuncia falsa y falso testimonio por la acusación particular, A.G.P. ha aceptado una condena de seis meses de prisión y multa de 540 euros.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este martes la ratificación de la conformidad, que comprende además una medida de alejamiento a menos de 30 metros al perjudicado y de comunicarse con él, así como 3.000 euros de indemnización en concepto de daños morales.

La Fiscalía le pedía inicialmente 10 meses de cárcel, multa de 3.600 euros y 1.000 euros de indemnización. Petición que la acusación particular elevaba a 4 años de cárcel, 8.640 euros de multa y 3.000 de indemnización.

Finalmente se ha tenido en cuenta que el acusado padece trastorno psicótico y compulsivo con afectación de sus facultades volitivas, por lo que concurre en su caso la atenuante de trastorno psíquico, lo que ha supuesto la importante reducción en la pena, al respecto de la que la Fiscalía no se opone a que se acuerde la suspensión de la pena privativa de libertad a cambio de que no cometa delito alguno en dos años.

Los hechos se remontan a junio de 2019 cuando A.G.P. denunció que cuando iba a casa de un amigo por una comunidad de vecinos de la ciudad, un vecino le increpó desde la piscina comunitaria: “Tú me has enviado a la Policía Local para pararme la obra que estoy haciendo”, “me tienes que pagar la moto que le la has destrozado”, “el perro no lo pienso meter para dentro” o “voy a ir a por ti, esto no va a quedar así”. Luego, denunció, se acercó para mostrar al vecino un vídeo del perro y este le agredió con un objeto punzante.

A.G.P. denunció esto a sabiendas de que su relato no era cierto, que era él quien había golpeado a su vecino -quien también le denunció-, pretendiendo así eludir o minimizar las responsabilidades por la agresión y ser indemnizado por las lesiones de las que culpaba a su vecino. Para ello, se ocasionó a sí mismo arañazos y dijo sufrir lumbalgia, acudió al Hospital a por el parte y fue al forense.

En base a los hechos denunciados, se celebró juicio en septiembre de 2020 en el que el acusado, con conocimiento del carácter mendaz de sus afirmaciones, mantuvo que su vecino le había agredido y solicitó su condena. A los cuatro días, el Juzgado condenó a A.G.P. por un delito leve de lesiones y absolvió a su vecino.