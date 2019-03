Investigan una posible agresión sexual a una joven en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual a una joven de unos veinte años en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Según ha podido saber LA GACETA, los hechos se iniciaron en La Colada, una zona de copas de Ciudad Rodrigo, cuando la joven se encontraba con unos amigos. A partir de ahí el caso resulta un tanto confuso.

La chica no ha interpuesto denuncia de momento y, al parecer, no recuerda nada. Sin embargo, fue trasladada de madrugada al Hospital Clínico Universitario de Salamanca, donde fue reconocida y se comprobó que sangraba y tenía lesiones, por lo que se activó el protocolo habitual para víctimas de agresiones sexuales. El personal sanitario comunicó los hechos al Juzgado de Guardia y desde allí al médico forense para su exploración. Tras ser examinada, la joven ya ha salido del hospital.

En el caso de que no presente denuncia, los hechos no podrían perseguirse de oficio. No obstante, agentes de la Guardia Civil investigan el caso e intentan esclarecer si la joven fue agredida por una o varias personas.