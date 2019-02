La victima de la agresión de la calle Faisán: "Del primer puñetazo yo me caí al suelo y ya no volví a despertar, estuve 17 días en coma"

La víctima de la violenta agresión declara tras biombo y manifiesta que discutieron con motivo de la falda que se había puesto para salir de noche: "él se empezó a meter conmigo porque decía que se me salían los michelines y me hacía gorda". Así que empezaron a discutir y decidieron no salir y quedarse en casa, cenaron y luego se vistieron para salir. Ella se cambió de ropa -cambió la falda por un pantalón- y salieron. Cuando llegaron a casa volvieron a discutir "por lo de la falda" y fue cuando ella se metió con sus familiares, "con su madre y su hermana", señala.

Recuerda que él le rompió el móvil, se lo tiró al suelo. También que cuando empezaron a discutir él rompió el cristal del armario, aunque no con el palo de una fregona como él dice, si no que de un golpe a la lámpara rebotó en el armario y rompió el cristal. De hecho no recuerda que él cogiera una fregona en ningún momento, aunque reconoce que la situación y su estado de agresividad le dio "miedo".

Luego comenzó a golpearla y ella trató de salir de la habitación escapando de él y fue cuando él la encerró "y ya me pegó". "Cuando iba a salir por la puerta, la cerró y me dio un puñetazo", manifiesta, "yo caí de lado y perdí la consciencia 17 días". La golpeó con el puño cerrado y ella se dio con el marco de la puerta por detrás.

Dice del acusado que nunca ha sido buen padre porque "padre no es quien lo hace sino quien lo cría", y no quiere que entre ellos haya relación: "¿qué madre quiere a un padre así para su hijo?". Asegura que en ese momento quería matarla porque "siempre ha sido agresivo".

Cuando salió de la UVI se dio cuenta de que estaba mal y necesitaba ayuda.

