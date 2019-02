El presunto violador del paseo fluvial seguirá libre aunque tendrá que ir al juzgado cada día

La Audiencia Provincial de Salamanca ha decidido: el presunto violador del paseo fluvial seguirá en libertad provisional. El tribunal ha dictado en los últimos días el auto por el que se establece la única obligación de que A.G.G. se presente cada día en el juzgado. Así las cosas, la puesta en libertad que solicitó su abogado defensor seguirá adelante, pese a la alarma social que en su día desencadenó la presunta agresión sexual ocurrida la tarde del 18 de junio de 2018, hecho por el que fue detenido en apenas 24 horas acusado de abordar a una turista, desnudarla, tocarla e incluso masturbarse encima de ella.

Según ha podido saber LA GACETA, la Audiencia Provincial destaca en su auto el carácter "realmente excepcional" de la prisión provisional, que debe mantenerse solo durante el tiempo necesario para las finalidades que con ella se pretenden, pero que nunca debe constituir un anticipo de la pena, adoptando "las medidas personales menos gravosas para el acusado".

El alto tribunal apoya la decisión de la juez instructora que justificó suficientemente las razones por las que el pasado mes de diciembre puso fin a la situación de prisión provisional que había ordenado seis meses antes conforme a la gravedad de los hechos denunciados por la víctima, denuncia que desencadenó una gran alarma social.

Reitera sin embargo que en el caso de A.G.G. existen indicios racionales de criminalidad y que podrían constituir un delito de agresión sexual, pero señala por otra parte que no parece que en este momento exista riesgo alguno de obstrucción a la investigación que lleva a cabo el juzgado instructor.

Así destaca que parece difícil que pueda "amenazar o violentar" a la víctima, a la que en su día se tomó declaración y no hay testigos de los hechos, y tampoco que pueda interferir en los análisis de las muestras remitidas al laboratorio por los forenses o en el resultado de los análisis del teléfono.

En cuanto al riesgo de fuga en el que insisten tanto la acusación particular como la Fiscalía, señala la Audiencia Provincial que el acusado ha depositado la fianza de 12.000 euros en su momento solicitada y que ésta queda prácticamente anulada con la imposición de la obligación de comparecer en el juzgado todos los días y no solo semanalmente.

Por último, el tribunal señala en su auto que "evidentemente, siempre existe un riego de reiteración delictiva", no solo sobre la víctima sino también sobre otras personas, pero por ahora no hay datos que acrediten que A.G.G. haya cometido otros hechos de este tipo y en cualquier caso, entiende el tribunal, no parece que la causa pueda demorarse en exceso, por lo que decide prorrogar su situación de libertad a la espera de lo que resulte en el juicio.

