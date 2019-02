Adolfo Diego dejó un correo a su socio en el que le decía que dejaba "todos los papeles hechos" y que cuidara de su mujer

No hay ninguna novedad en el caso de la desaparición de Adolfo Diego. El salmantino de 59 años desapareció este martes sobre las 10:00 horas sin que se haya vuelto a saber nada de él. Vecino de Salamanca, vive en el Alto del Rollo, está casado y tiene una hija de 22 años.

Asesor en Alba de Tormes, en una conversación con LA GACETA, su hermano Paco comenta que no es la primera vez que desaparece, de hecho lo hecho una vez más, aunque al poco tiempo regresó.

"Su rutina diaria es trabajar trabajar y trabajar. Se levanta por las mañanas lleva a su mujer al trabajo y se va al suyo a Alba", comenta su hermano. A las tres vuelve a recoger a su mujer y de nuevo a las cinco empieza su trabajo en Alba. Hhorario de comercio", apunta.

"Adolfo no tenía problemas que sepamos", señala y añade: "Pensamos que su desaparición haya podido tratarse de un secuestro exprés", manifiesta, aunque no descartan otras opciones porque tal y como refleja "tiene un vehículo bueno con GPS y en esta ocasión ha cogido uno pequeño que no lo tiene, probablemente para no poder ser localizado", manifiesta.

En cualquier caso, añade: "Le ha dejado un correo a su socio en el que le dice que ha dejado todos los papeles hechos y que cuide de su mujer", por eso la familia lamenta que su marcha puede haber sido voluntario o incluso haya querido quitarse la vida.

Desde la interposición de la denuncia por desaparición, agentes de la Policía Nacional rastrean ya las calles de la ciudad en busca de Adolfo y la Guardia Civil le busca por Alba de Tormes y Piedrahíta, porque cerca tenía una casa, especialmente se centra en la búsqueda del vehículo que no ha aparecido todavía.

Mientras tanto, sus familiares están esperando a que se cumplan las 24 horas de la desaparición y ver qué les dice la Policía Nacional, que lleva el caso, tras lo que tienen pensado hablar con los familiares de José Antonio Martínez, el vecino de Garrido enfermo de Alzheimer que desapareció a finales del pasado año y cuya búsqueda mantuvo en vilo a la ciudad durante más de un mes hasta que finalmente fue hallado sin vida.

Paco ha querido aprovechar sus palabras con este diario para que, en el caso de que su marcha haya sido por voluntad propia, pedir a su hermano: "Que vuelva pronto, que estamos esperando, que se lo piense, recapacite, y piense en la familia sobre todo en su mujer y su hija y también en mis padres".

