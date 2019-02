"Dónde va un guardia con esa cara tan fea. Cuando te vea por la calle te pego un tiro". 'El Popi', de nuevo en el banquillo

Ernesto García Carro, 'El Popi", se enfrenta en la mañana de este lunes a dos juicios: el primero por amenazar de muerte a un agente de la Guardia Civil mientras denunciaba a la mujer que conducía el coche en el que iba de copiloto; el segundo, de nuevo por conducción temeraria y sin carné. Se da la circunstancia de que Ernesto García Carro ingresó la semana pasada en el Complejo Asistencial de Salamanca con motivo de una sobredosis, tras lo que fue derivado al área de Psiquiatría. Este es el ingreso que ha alegado su abogado para decir que sufre problemas psiquiátricos y que sus capacidades se encuentran mermadas.

El Juzgado de lo Penal número 1 acoge ambos juicios. En el primero, el conocido delincuente se ha declarado inocente del delito de resistencia del que se le acusa y por el que se le piden penas de prisión. Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2017 en Santa Marta cuando circulaba con su entonces pareja en un coche. De acuerdo con la declaración de los agentes, una infracción motivó su intervención, momento en el que Ernesto García Carro le dijo a uno de ellos que "a dónde iba un guardia con esa cara tan fea". "Me estáis tocando los cojones, tenían que mataros a cuatro de vosotros cada día", les dijo también hasta que acabó amenazando a uno de ellos: "Cuando te vea por la calle te voy a pegar un tiro", aseguró.

La Fiscalía ha mantenido su petición de prisión para el acusado al considerar que se trata de un delito de resistencia. Por su parte, el letrado de la defensa ha señalado que llamar "cara fea" a un agente no significa que para nada haya incurrido en tal delito, motivo por el que pide la absolución para su cliente.

Por su parte, en sus manifestaciones, Ernesto García Carro ha señalado que no recuerda nada de los hechos porque "eran las cuatro o las cinco de la madrugada y estaba bebido". Además, señaló a continuación: "Me cogieron con un litro de cerveza y había bebido unas cuantas jarras. Yo no recuerdo nada".

