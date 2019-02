'La Rubia', en aislamiento tras pillar a una familiar con droga en una visita

La joven conocida como 'La Rubia' que a finales de año fue juzgada en la Audiencia Provincial de Salamanca por presuntamente liarse a puñaladas en 2016 en una verbena durante las fiestas de Calzada de Valdunciel, ha protagonizado en las últimas semanas varios altercados en el centro penitenciario de Topas, donde se encuentra en prisión preventiva a la espera de la sentencia.

Según ha podido saber este diario por fuentes penitenciarias, la última tuvo lugar este lunes, cuando la mujer, de iniciales V.M.G., se puso violenta y tuvo que ser encerrada en aislamiento después de que los funcionarios de la prisión requisaran droga a una familiar que había acudido a visitarla.

Las mismas fuentes confirman que el encuentro había sido programado para el lunes. Como viene siendo habitual en muchas de las visitas, los empleados del penal registraron previamente a la allegada y encontraron entre sus pertenencias dos bellotas de hachís, una sustancia que le fue inmediatamente requisada.

No obstante, el encuentro entre ambas se produjo con normalidad y fue al término de este cuando 'La Rubia' se volvió a meter en un lío. Al parecer la mujer comenzó a insultar a diestro y siniestro y enfadada comenzó a propinar diversos golpes en la prisión que incluso le llevaron a autolesionarse, una actitud que dejó a la presunta autora de tres delitos de homicidio en grado de tentativa heridas de carácter leve en una mano y en la cara. No obstante, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Debido a que su actitud no cesaba, los funcionarios de prisiones se vieron obligados a llevarla a aislamiento, una medida que ya ha sido adoptada en más ocasiones debido a su mala conducta. De hecho, las mismas fuentes señalan que su actitud ha sido la misma desde que entró en prisión, aunque ha sido en las últimas semanas cuando la situación ha empeorado. "Se tira por el suelo, se da golpes, la lía cada dos por tres", comenta uno de los trabajadores del centro. Tal es así, que su actuación podría llevar a los responsables del centro a solicitar, siguiendo el artículo 75 del Reglamento Penitenciario, su traslado a otra prisión de similares características.

Cabe recordar que la mujer está a la espera de conocer la sentencia por las presuntas puñaladas dadas a tres jóvenes durante las fiestas de Calzada de Valdunciel en 2016, tres delitos por los que el Ministerio Fiscal le pide un total de 24 años de prisión. "No recuerdo. Es que no recuerdo ni haber estado en los calabozos. Solo recuerdo haber estado en la cárcel de Topas", manifestó V.M.G. en la vista pública, donde aseguró que horas antes a los hechos había ingerido alcohol y drogas.