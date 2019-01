En la calle un ladrón reincidente de Salamanca tras la decisión de la Audiencia, a pesar de que la juez le mandó a prisión

Un ladrón reincidente se encuentra en la calle a pesar del criterio de la juez de lo Penal, que hace casi cinco años ordenó su ingreso en prisión para cumplir condena por perpetrar varios robos en domicilios en el año 2012. La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado ahora un auto por el que revoca tal decisión y le concede la suspensión por un periodo de dos años, condicionada eso sí a que no vuelva a delinquir en este tiempo. Según ha podido saber LA GACETA, el tribunal salmantino fundamenta su sorprendente decisión principalmente en el hecho de que la orden de ingreso en prisión no se notificó al penado hasta finales de 2018 -pese a que fue dictada en 2014-, aunque reconoce que en todo este tiempo no fue posible porque el delincuente se encontraba en paradero desconocido y la juez llegó a incluso a ponerle en busca y captura.



El auto, dictado el pasado 21 de enero y que acaba de ser notificado a las partes, recoge que en el mes de abril de 2014 la juez de lo Penal número Uno de Salamanca rechazó la petición del condenado, F.G.S.C., para que la pena de prisión que le había impuesto le fuera suspendida. La magistrado ordenó ya entonces su ingreso en la cárcel.



Concretamente, recoge el auto, la juez de lo Penal dictó la sentencia el 5 de marzo de ese año por hechos ocurridos dos años antes por los que condenó a F.G.S.C. como autor criminalmente responsable de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada. Luego, en otro auto dictado el 29 de abril, acordó no acceder a la solicitud de sustitución de la pena de prisión, "en atención a la trayectoria delictiva del penado y su consiguiente peligrosidad, juntamente con la naturaleza y gravedad de los hechos enjuiciados", señala el auto.



Sin embargo, la resolución no pudo ser notificada al condenado y el 25 de junio de 2014 la juez ordenó su búsqueda, detención y presentación por estar en paradero desconocido y no haber sido posible notificarle personalmente el auto en el que se acordaba la no sustitución de la pena de dos años de prisión.



No fue hasta el 2 de noviembre de 2018 -tras casi cinco años en paradero desconocido- cuando al fin el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Sueca (Valencia) pudo notificar al penado la desestimación de sus pretensiones y consiguientemente la orden de ingreso en prisión.



Lejos de presentarse para cumplir condena, F.G.S.C. recurrió ante la Audiencia Provincial la decisión judicial respecto a su ingreso en la cárcel. Pese a la condena de dos años, la gravedad del delito y haber permanecido desaparecido durante más de cuatro años, el tribunal salmantino le acaba de dar la razón.



