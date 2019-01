Julen se topó con tierra tras una caída libre de 71 metros

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha informado sobre el rescate de Julen, el niño de dos años hallado sin vida en la madrugada de este sábado tras caer en un pozo el pasado domingo 13 de enero en el municipio malagueño de Totalán y ha apuntado que la posición del cuerpo del pequeño "hace determinar que la caída fue libre rápida hasta la cota que en la que se le encontró", que fueron unos 71 metros.



Asimismo, ha dicho que tras la caída al pozo el niño se topó con un suelo de tierra, precisando que, a partir de esa cota el pozo estaba relleno de tierra y "por encima también tenía un tapón". Además, ha añadido que el aire que pudiera existir era el que había entre los pies y la cabeza del pequeño.



Sobre la causa del tapón, ha señalado que "hay diversas teorías pero ninguna con certeza", insistiendo en que la posición del cuerpo de Julen determina que la caída libre, que fue rápida, llegó hasta unos 71 metros y se topó con un suelo de tierra. Ha dicho, además, que hay varias tesis como que en la propia caída fuera albergando arena, ya que, eran paredes "muy imperfectas y arenosas"; precisando, no obstante, que se tendrá que investigar.



En rueda de prensa, ha resaltado que todo el diseño se realizó de manera urgente y en pocas horas, además de que todos los trabajos que se han acometido estaban basados en una tesis: "Julen estaba en el pozo y, además, en la cota donde finalmente ha sido". "Todo el diseño realizado todos estos días iba encaminado a llegar lo antes posible a Julen en la cota del pozo donde efectivamente se ha encontrado, y, además, hacerlo con urgencia, pero también con mucha delicadeza".



En este sentido, ha aclarado que se trataba de llegar hasta el pequeño de dos años pero "sin ningún daño más del que ya pudiera tener".



La autopsia ha comenzado

Su dolor es nuestro dolor

Agradecimientos

Por otro lado, la autopsia a Julen ha comenzado a las 8.30 horas de la mañana y se prevé que a lo largo de este sábado se pueda tener un primer informe, ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga está realizando todas las investigaciones y el delegado del Gobierno ha incidido en que todos los sumarios deben ser secretos, aunque no se haya establecido el secreto de sumario. También ha dejado claro que "por nuestra parte no podemos comunicar ningún tipo de adelanto o circunstancia en base a la investigación".De igual modo, ha recordado que a las 01.25 horas de esta pasada madrugada se encontró a Julen, desgraciadamente sin vida, siendo hallado por los dos mineros que en ese momento realizaban los turnos, que iban acompañados por un guardia civil del grupo de montaña.Al respecto, ha señalado que desde las 15.00 horas del pasado viernes los dos mineros que trabajaban lo hacían acompañados ya de un guardia civil de montaña que "supervisaba las labores por si, en algún momento, como así se produjo a las 01.25, se daba con Julen".A partir de ese momento, todo quedó en manos de la comisión judicial, que realizó el levantamiento del cuerpo de Julen sobre las 04.00 horas. En este punto, ha aclarado que todas las diligencias e investigaciones pertinentes para "ver cuál han sido exactamente las causas y establecer si así lo determina su señoría las posibles responsabilidades de la muerte por la caída", la realizará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.La Guardia Civil, por su parte, a partir del levantamiento de cadáver, comenzó su labor como policía judicial auxiliando a partir de este momento al juez de instrucción de Málaga. Por otro lado, tras preguntas de los periodistas ha explicado que el instituto armado ha grabado toda la actuación para incorporarla a la investigación judicial.Rodríguez Gómez de Celis ha estado acompañado en rueda de prensa por el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Manuel Contreras; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Jesús Esteban; la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; y el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Delgado Bonilla.Ha incidido en que todo se ha desarrollado "para llevar a cabo" en el que se han movilizado 85.000 toneladas de tierra "en un breve espacio de tiempo y con un anhelo de llegar lo antes posible a Julen", lamentando "la carrera de obstáculos que la montaña nos iba poniendo, porque la montaña parece que se defendida de todos y cada uno de los trabajos que se iban haciendo"."Ha sido todo enfocado hacia esa misión colosal, que a todos nos une, conllevado a intentar hacerlo de la manera más rápida, eficaz y diligente posible", ha afirmado.Por otro lado, el delegado del Gobierno en Andalucía ha dicho que en esos momentos "queremos estar y pensar cerca de la familia, de sus padres". "Su dolor es nuestro dolor, su tristeza es nuestra tristeza", ha dicho."Nuestra profunda tristeza es compartida por todos los que han estado trabajando allí, y estoy seguro que por todo el país y también ámbitos internacionales", reiterando el pésame a los padres y la familia.Rodríguez Gómez de Celis ha incidido en que España "es un gran país y los españoles somos un gran pueblo; lo hemos demostrado en estos días" y "con una capacidad solidaria muy importante", ha valorado, resaltando también la "movilización de recursos técnicos y humanos sin precedentes, sin igual"."Con una capacitación técnica -ha continuado- con una profesionalidad y con una determinación por parte de los ingenieros, de los técnicos, de las trabajadoras... de todo aquel que ha estado trabajando, casi 300 personas, de un altísimo nivel", ha dicho, valorando, de igual modo, la cooperación y coordinación entre todas las administraciones: "Todos hemos ido a una, a esa meta que todos queríamos alcanzar y que, desgraciadamente, alcanzamos con un resultado final que no queríamos ninguno".Ha detallado, por otro lado, que el pozo ha sido tapado con un lámina de acero de 600 kilos "para evitar cualquier entrada en estos días", siendo la intención, como ha trasladado la Junta, de rellenar los dos pozos y sellarlos "lo antes posibles, siempre con autorización judicial".Ha tenido palabras de agradecimiento, entre otros, a los bomberos del Consorcio Provincial y los de la capital; la Guardia Civil; a la Junta de Andalucía, a través del 112, del GREA o del SAS; al cuerpo de psicólogos y a las empresas privadas e instituciones, asociaciones y colectivos, un total de 37, que "se sumaron de forma inmediata y de manera desinteresada".Asimismo, ha agradecido al Gobierno central, que trasladaron a los mineros de Asturias, que "no pueden estar aquí, en estos momentos, porque se encontraban bastante cansados". Ha detallado, además, que los mineros le han pedido, "con su humildad y sencillez característica", que trasladara "que ellos no se consideran ningún héroe, sino simples y llanos trabajadores para realizar su trabajo lo más eficazmente posible".El delegado del Gobierno en Andalucía también ha tenido palabras para el pueblo de Totalán, que "han estado pendiente de todos nosotros, de los medios y cuerpos técnicos"; y a los medios, "sin duda hay excepciones, que han trasladado algunas falsedades que han hecho mucho daño a las familias, también a los que estaban al frente del operativo; pero en general los que estáis a pie de calle trasladáis una labor social y pública muy importante y necesaria", como es dar información fidedigna.Por otro lado, y en especial, ha nombrado adelegado en Málaga del Colegio de Ingenieros y, que ha sido en muchos momentos, "como su propio nombre indica, una persona a la cual agarrarnos, darnos fuerza, ánimo y entereza"; a la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, "que ha estado siempre desde el primer momento muy atenta a todo lo que sucediese" y para el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.Por otro lado, ha trasladado la certeza de "haber hecho todo lo humana y técnicamente posible pero con la desgracia de haber llegado a la meta indeseada y que ninguno queríamos", como es "llegar a Julen sin vida". "Lo único que podemos hacer es que este ejemplo de eficiencia y eficiencia, solidaridad y profesionalidad también sirva en el futuro como ejemplo y modelo para otras circunstancias y emergencias que puedan venir", ha concluido.Por último, ha hecho un llamamiento público y ha pedido "a todo aquel que haya realizado un pozo ilegal en el país que todavía está a tiempo aún de sellarlo, porque, sin duda, creo que merece la pena, en este caso, que estas circunstancias desgraciadísimas no vuelva a suceder de ninguna de las manera".

Hallan el cuerpo sin vida de Julen en el pozo de Totalán

Alerta: riesgo de infección en las ambulancias de Salamanca por falta de higiene

Salamanca, la quinta provincia menos vigilada por los radares