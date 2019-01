España entera muestra su consternación por el caso y da el pésame a la familia

Málaga capital va a declarar luto oficial por Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo el pasado domingo 13 de enero en el municipio malagueño de Totalán y cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la madrugada de este sábado.



Así lo ha informado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en su cuenta en Twitter, en el que también muestra todo su afecto a la familia del pequeño, residente en el distrito Málaga-Este.



"Su fallecimiento ha sido desgarrador, aunque también una lección de solidaridad y cooperación, de ingeniería humanitaria como ha dicho Ángel García Vidal --delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros y coordinador del operativo de rescate de Julen--, para recordar siempre", ha señalado De la Torre, al tiempo que también ha mostrado todo su agradecimiento a quienes han hecho posible el rescate del cuerpo del pequeño.



Por su parte, la Casa Real ha trasladado su pesar por la muerte de Julen y su reconocimiento a las personas que han trabajado "sin descanso" durante estos días en las labores de rescate. "Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites", ha escrito en un mensaje en la cuenta oficial de Twitter.



En el operativo de rescate han colaborado desde el primer día un operativo de más de 300 efectivos que trabajado por turnos durante 13 días para localizar al menor después de que cayera por un agujero de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad en la zona conocida como Dolmen del Cerro de la Corona de esta localidad malagueña.



También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia de Julen y ha trasladado su agradecimiento a los equipos de rescate por su "incansable esfuerzo". "Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen", ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, en el que además traslada su "apoyo y cariño" a los padres y seres queridos del menor.



"Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días", ha añadido Sánchez en referencia al operativo de más de 300 efectivos que han trabajado por turnos desde que el pasado 13 de enero.



También desde el PSOE se han querido sumar a los mensajes de ánimo para los familiares del pequeño. "Lamentamos profundamente que no haya sido posible. La peor noticia. Sentimos como propio el dolor de los padres, de sus familiares, de un país entero", ha indicado en un mensaje en redes sociales, en el que traslada su "eterno agradecimiento a esas más de 300 personas, ingenieros, mineros, voluntarios, que no han cejado en el empeño día tras día".



El Ministerio de Interior y la Guardia Civil también se han sumado a las condolencias tras haber sido localizado el cuerpo del menor después de 13 días de trabajo en el pozo de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad en la zona conocida como Dolmen del Cerro de la Corona de esta localidad malagueña.



"Después de días de intensa búsqueda y trabajo incansable, el cuerpo del pequeño Julen ha sido hallado sin vida en el pozo de Totalán. Nuestro pésame y condolencias a la familia. Y nuestro reconocimiento al esfuerzo de la Guardia Civil, los mineros y todo el equipo de emergencias", han subrayado desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.



"Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible...", ha escrito la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompaña con un mensaje "sinceras condolencias" para la familia.



También desde los servicios de emergencias de Andalucía se han sumado a las muestras de pesar y han lamentado el desenlace. "Pese a tantos corazones luchando y alentando no ha sido posible. Nos unimos al dolor de la familia del pequeño Julen y de todo el país. Gracias a todas las personas que han participado en el operativo y a las que lo han apoyado con su solidaridad y generosidad", ha escrito el 112 Andalucía en su cuenta oficial de Twitter.



Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha trasladado su pésame a los padres de Julen, en estos momentos de "indescriptible dolor" y ha subrayado la profesionalidad de los equipos de rescate.



"Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán", ha escrito el líder del PP en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que traslada un "fuerte abrazo" a José y Vicky, los padres del pequeño, "en este momento de indescriptible dolor".



Asimismo, ha trasladado un mensaje de "ánimo" a los equipos de rescate que desde el pasado día 13 han colaborado en las tareas para localizar a Julen. "Han dado lo mejor de sí mismos", ha señalado poco después de que la madrugada de este sábado fuera localizado el cuerpo sin vida del niño.



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, además ha expresado su pésame a la familia de Julen de parte "de todos los andaluces".



"Quiero trasladar a la familia de Julen la enorme tristeza y el más sentido pésame de todos los andaluces", ha señalado el presidente andaluz a través de su cuenta en Twitter.



En su mensaje, Moreno también ha aplaudido el "esfuerzo titánico" de los equipos de rescate que han colaborado en las tareas para localizar a Julen desde el pasado día 13.



"Mantuvimos la esperanza hasta el final, con un esfuerzo titánico por parte de quienes han participado en el rescate, héroes a los que hay que reconocer y admirar", ha indicado horas después de que el cuerpo sin vida del niño fuera localizado.



Y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado "todo su cariño y ánimo" a los familiares de Julen a través de un mensaje en la red social Twitter, en el que ha agradecido a todos los profesionales "que se han volcado" en el rescate del menor durante todos estos días y que ha mantenido "en vilo a toda España".



"Llegan las peores noticias desde Totalán. Descanse en paz el pequeño Julen y todo mi cariño y ánimo para su familia ante un momento tan terrible. Gracias a todos los profesionales que se han volcado en el rescate del niño estos días en que toda España ha estado en vilo", dice el tuit.





