Cinco preguntas por resolver del caso Julen

Aunque la Guardia Civil ha comenzado a investigar desde el primer momento el caso de Julen, el niño que cayó hace 13 días en un pozo de Totalán (Málaga) y cuyo cadáver ha sido rescatado esta madrugada, todavía quedan varias incógnitas por resolver.





1. ¿Cómo se provocó el tapón de tierra?

2. ¿Cómo cayó el niño al pozo?

3. ¿Qué va a decir la autopsia al cadáver?

4. ¿Quién es el verdadero responsable del pozo?

5. ¿Por qué no fueron los padres quienes avisaron los primeros al 112?

Una de las claves de la investigación es el tapón de tierra que había sobre Julen. Los equipos de rescate pudieron aspirar en un primer momento la arena que encontraron con un aspirador industrial, pero misteriosamente se encontraron con un tapón más sólido justo encima del niño. Este hecho han provocado numerosas especulaciones. Todavía no ha trascendido la composición de esa tierra. Algunos expertos han señalado a medios de comunicación nacionales que no tienen mucho sentido que el niño al caer provoque un desprendimiento de tal calibre que obture el hueco al completo y con tierra tan compactada.Los investigadores se siguen preguntando cómo pudo caer un niño de dos años a un pozo de un diámetro tan pequeño. El padre de Julen relató en los primeros días las circunstancias de la caída. Pero será la Guardia Civil quien intente aclarar este punto. De hecho, sus agentes fueron los encargados de bajar al pozo en último lugar para sacar al pequeño y recoger pistas que arrojen luz este suceso.Los forenses tienen ahora trabajo para determinar las causas de la muerte, su fecha exacta y las lesiones que el pequeño pudo hacerse por la caída.El pocero y el dueño de la finca han mostrado contracciones en sus declaraciones. El primero ha dicho que las obras que se han hecho en el pozo han sido posteriores a su excavación y se descarga de responsabilidad señalando que la tierra que había sobre el pequeño podría no provenir de la que él sacó de la montaña. El segundo, por su parte, indica que las obras fueron anteriores a la prospección. El análisis de esta tierra tiene mucho que decir sobre el caso.La primera llamada que recibió el 112 tras la caída de Julen al pozo no la hicieron sus padres, sino una senderista que pasaba por allí. Este primer testimonio, junto con el que han hecho sus padres a la Guardia Civil, será clave para esclarecer las circunstancias iniciales del caso.

