Juzgan a un abogado acusado de quedarse con dinero de ayudas de un huérfano de una víctima de violencia de género

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha juzgado este jueves a un abogado acusado de estafa al quedarse supuestamente con el dinero de ayudas que le correspondían a un huérfano de una víctima de violencia de género.



El acusado, que se ha representando a él mismo, no ha querido contestar a ninguna de las preguntas de las partes al señalar que ya había expuesto en su escrito de defensa todo lo que tenía que alegar. Por su parte, la víctima ha declarado que siempre había entendido que el procesado no le cobraría nada por sus servicios, puesto que le dijo que pertenecía a una asociación de víctimas del delito sin ánimo de lucro.



La fiscal solicita para el acusado cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito de estafa y alternativamente por un delito de apropiación indebida, y pide una indemnización para la víctima de 53.778,48 euros.



Según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, tras la muerte de la mujer, en marzo de 2009, el acusado contactó con su hijo, ante el que se presentó como abogado de una asociación de víctimas y se ofreció gratuitamente a representarle como acusación particular y para la tramitación de las ayudas que le podían corresponder por el fallecimiento.



La fiscal explica que el encausado se aprovechó del estado de ánimo "afligido" del joven, de su falta de instrucción y de su estado de necesidad y consiguió que este firmara todos los escritos que le presentaba, siguiendo igualmente sus instrucciones en cuanto a la redacción de documentos, sin comprender ni cerciorarse de su contenido.



Años después, el acusado se apropió de más de 50.000 euros que le habían reconocido a la víctima en concepto de ayudas por el fallecimiento de su madre.



"DESTROZADO"

La víctima ha señalado que tras fallecer su madre estaba "destrozado" anímica y económicamente, pues no tenía "nada" y vivía de las ayudas de sus amigos. Así, ha explicado que el acusado contactó con él y le dijo que pertenecía a una asociación de víctimas del delito sin ánimo de lucro y que quería ayudarle sin cobrarle nada, por lo que en marzo en 2009 le designó como su abogado.



Además, ha señalado que tras celebrarse el juicio por la muerte de su madre, el acusado y él abrieron una cuenta bancaria para que se ingresase en ella las ayudas que se pudiesen conceder. La víctima ha subrayado que confiaba "plenamente" en el acusado y "mi cabeza no estaba como para pensar si me iba a engañar o no", y ha aclarado que él nunca leyó los papeles que firmaba.



La exnovia de la víctima ha corroborado que el acusado se ofreció a ayudar de forma gratuita a su entonces compañero sentimental, que encontraba "muy mal y depresivo".



Asimismo, la procuradora que se personó en el juicio por la muerte de la madre de la víctima tras pedírselo el acusado ha declarado que éste le dijo que pertenecía a una asociación de ayuda a víctimas sin ánimo de lucro, por lo que le aseguró que él no cobraría nada y le solicitó a ella que colaborase haciendo también el trabajo gratis. Además, ha señalado que el procesado le preguntó si conocía empresas que pudieran colaborar económicamente con su asociación.



Una de las trabajadoras de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito y que ayudó a la víctima ha asegurado que ésta, al principio, se encontraba en una situación de bloqueo "total y absoluto", y ha añadido que le dio la sensación de que no entendía lo que se le explicaba.





Muere una mujer brasileña en el incendio del club Mesalina en Miranda de Azán

Un tapón de toallitas provoca un atasco y vertido de aguas residuales en el río en Alba de Tormes

La nieve dificulta la circulación en La Hoya y Candelario