Investigan un presunto abuso sexual de un profesor a una alumna en la escuela de música de Berga

Los Mossos d'Esquadra investigan a petición de Fiscalía un presunto delito de abusos sexuales por parte de un exprofesor de la Escola Municipal de Música de Berga (EMMB) a una alumna, han informado a Europa Press fuentes policiales.



Según ha informado el Ayuntamiento de Berga en un comunicado, en 2014 la dirección de la EMMB tuvo conocimiento de que uno de los integrantes del equipo docente había mantenido relaciones sentimentales simultáneas con dos alumnas, que en aquel momento, eran mayores de edad.



Entendiendo que no constituía ningún hecho presuntamente delictivo, la EMMB trató el tema internamente y se adoptó un código ético por parte del profesorado para poner de manifiesto que este tipo de relaciones entre docentes y alumnos "no son adecuadas" en el centro.



Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, estas personas contactaron con la dirección del centro y una de ellas aportó un relato sobre los hechos ocurridos con indicios presuntamente delictivos, y la escuela lo trasladó al departamento de recursos humanos del Ayuntamiento.



La EMMB restringió el acceso del docente a los recursos de gestión académica del centro e impidió continuar ejerciendo sus labores docentes, lo que comportó una reorganización de las clases que impartía el profesor.



EL PROFESOR CESÓ HACE UN AÑO

El 16 de enero de 2018, el departamento de Recursos Humanos de Berga solicitó asesoramiento jurídico a la Diputación de Barcelona para tomar las medidas adecuadas, y el profesor vinculado cesó ese día de su actividad en la escuela.



El 19 de enero, el Ayuntamiento de Berga trasladó toda la información a Fiscalía para que el órgano evaluase los hechos e iniciase los trámites pertinentes si los hechos eran constitutivos de delito.



El 24 de enero se reunió con una la persona responsable de la inspección educativa de la EMMB para recibir asesoramiento, y el 26 se envió el informe a la Fiscalía, y la investigación policial para obtener la información necesaria se inició en noviembre.



El Ayuntamiento de Berga ha dicho que, a través de una denuncia, se ha hecho público el caso, lo que podría suponer que se dieran a conocer más, y el consistorio y la EMMB ha ofrecido acompañamiento psicológico, jurídico e institucional a las personas afectadas.



El consistorio se personará como acusación particular en el proceso judicial que se derive de la denuncia interpuesta por una de las personas afectadas ante unos hechos constitutivos de un presunto delito de violencia sexual.



Paralelamente, el Ayuntamiento de Berga y la EMMB trabajarán conjuntamente para que la escuela sea espacio de aprendizaje y de seguridad, estableciendo los protocolos necesarios para evitar que se repitan situaciones similares, y se ha puesto en marcha un buzón online para aportar información sobre la situación.





El Papa acepta la renuncia de Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo

Un coche se empotra contra un semáforo en la Vía Helmántica

Los "caminos de cabras" de la provincia de Salamanca