Roban material valorado en 30.000 euros a los bomberos de Ledesma

Los Bomberos Voluntarios de Ledesma han sufrido la visita de los ladrones que han sustraído de sus instalaciones el denominado 'equipo de excarcelación', utilizado para sacar a los heridos del interior de los vehículos en los accidentes de tráfico con coches implicados. Las primeras valoraciones de las herramientas robadas ronda entre los 25.000 y los 30.000 euros.



"Hemos recibido el aviso de la Guardia Civil pasadas las siete de la mañana indicándonos que teníamos encendida la luz del parque de bomberos y minutos después el aviso de que la valla estaba rota", relataron los propios bomberos.



Al llegar a sus instalaciones se han percatado del robo. "Además de cortar la malla de la verja luego han roto el cristal de una de las ventanas de las puertas y abierto otra que han dejado bloqueada. Los ladrones han revisado todos nuestros vehículos y se han llevado desde picos, hasta cizallas, pasando por los separadores que usamos para romper los coches cuando hay que sacar a los heridos de un accidente y también el grupo eléctrico". resumían los efectivos.



La ubicación del parque de bomberos, apenas a cuarenta metros de algunas viviendas en las que sus ocupantes no han escuchado ruidos y en un punto bien comunicado, hace que por ahora todavía se esté estudiando los distintos puntos de escape de los ladrones, que dejaron en el hielo de la calzada marcadas las roderas de los vehículos que emplearon para la sustracción.



Las primeras hipótesis que se barajan es que los ladrones que han robado este tipo de herramientas tan concretas tengan pensado emplearlas para algún robo. "No se pueden vender porque tienen una numeración concreta que delataría su presencia al estar denunciado el robo", destacaron los ledesminos.



Sin estas herramientas de trabajo el grupo de bomberos ha tenido que avisar a los responsables del resto de parques de la provincia de que no podrán hacerse cargo de los accidentes de coche hasta que logren reponerlas. "Si hay algún percance en nuestra zona tendrán que actuar los de Villares o Vitigudino, algo que supone que tendrán que venir de muy lejos y por tanto el tiempo de actuación será mayor", resumieron los integrantes del grupo de voluntarios.





