Cerco a la pederastia: 2018 acaba en Salamanca con 2 condenas, una absolución y un juicio pendiente de sentencia

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el embrión de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, el Gobierno estrecha así el cerco a la violencia contra los más indefensos, los niños, y anuncia una ampliación del inicio del plazo de prescripción de los delitos sexuales más graves contra menores desde los 18 años actuales hasta los 30: los delitos sexuales contra un menor no prescribirán hasta que la víctima cumpla 30 años. Según destaca Efe, la mitad de las víctimas de delitos sexuales en España son niños y solo en el 15 por ciento de los casos esas agresiones se denuncian.



La Audiencia Provincial de Salamanca ha juzgado este año a cuatro hombres -dos españoles y dos extranjeros- por abusar y violar a menores de edad, en uno de los casos la víctima es una adolescente con una discapacidad, en otro la propia hija del acusado, en los otros dos sus sobrinas.



Solo el primero, el vecino de Vitigudino acusado de colarse en casa de una menor de 17 años del municipio cuando estaba sola y forzarla a mantener relaciones sexuales, la Audiencia Provincial le absolvió de todos los cargos, por los que la Fiscalía llegaba a pedirle 14 años de prisión. El juicio se celebró a finales del pasado junio y en el mismo la defensa alegó que la chica, que padece una incapacidad psíquica, trataba de tapar una infidelidad al tener una relación estable con otro chico. El tribunal concluyó en su caso que no existían pruebas que corroboraran los delitos de agresión sexual, abuso sexual y allanamiento de morada que le habían llevado al banquillo.



Sí fueron condenados los dos extranjeros, el colombiano Y.A.Q.R. y el boliviano J.C.A.V., acusados de violar a su sobrina desde los seis años y a una de sus hijas, de 17, respectivamente.



Acusado de someter a todo tipo de prácticas sexuales durante tres años a su sobrina desde los seis años de edad cuando ambos se quedaban a solas en dos pisos de la ciudad, Y.A.Q.R. se enfrentaba a doce años de prisión que le pedía la Fiscalía. El acusado ya había sido condenado por agresión sexual a una pena de un año y dos meses de cárcel.



"Cuando mi madre se iba a trabajar, Yeison se quedaba cuidándome y entonces aprovechaba para quitarme el pijama, me tocaba mis partes y me decía que no le dijera nada a nadie, que todo era normal y que esto quedaba entre los dos... él me ponía la mano entre las piernas y poco a poco iba a más", declaró la víctima en un desgarrador relato ante el tribunal. Frente a ello, su tío se defendió manifestando: "Ni la penetré, ni le quité la virginidad, ni ninguna de esas cosas".



La Audiencia le condenó a la pena máxima que solicitaba el fiscal, 12 años de prisión, por un delito continuado de abusos, desde 2008 a 2013, y al pago de 150.000 euros a la víctima.



A finales de octubre, el alto tribunal acogió el juicio contra el boliviano J.C.A.V. , para el que la Fiscalía pedía 14 años de prisión por violar a una de sus tres hijas, que aún no había cumplido la mayoría de edad.



"Yo salía de la ducha, me quitó la toalla, me tumbó en la cama y me forzó", narró la joven en el juicio, un relato al que los psicólogos que trataron a la chica después de lo ocurrido dieron un 90 por ciento de credibilidad. "No lo puedo decir porque es algo muy malo que también me duele a mí", manifestó el acusado al tribunal que relató lo ocurrido sin hablar del acto sexual del que le acusaba el Ministerio Fiscal y por el que le pidió 14 años de cárcel.



La Audiencia Provincial, le impuso 13 años y medio de cárcel y 30.000 euros de indemnización por los hechos ocurridos en abril de 2017 en el domicilio familiar, en la calle Santa María la Blanca de la capital salmantina.



El último caso, el de A.G.M., el vecino de Espino de la Orbada juzgado por abusar de su sobrina de siete años y masturbarse delante de ella y de sus amigas, abusos que presuntamente se repitieron durante diez años, la causa se encuentra pendiente de resolución tras haber quedado visto para sentencia el juicio el pasado día 20 con una petición de la Fiscalía de cuatro años de prisión.





