Prisión e inhabilitación para el ganadero de San Muñoz acusado de dejar morir de hambre a sus vacas

El ganadero de San Muñoz juzgado el pasado día 3 de diciembre, J.G.C., ha sido condenado a a seis meses de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, así como para su tenencia.

Según ha podido saber LA GACETA, el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha declarado culpable al ganadero del delito de maltrato animal del que se le acusaba, rebajando sin embargo la solicitud del representante del Ministerio Fiscal que llegaba a pedirle una condena de un año y dos meses de prisión y tres años de inhabilitación por dejar morir a sus animales "de forma cruel, descuidada e injustificada".

"¿Cómo voy a abandonar yo lo que me está dando de vivir? Yo no he abandonado el ganado en al vida, nunca, jamas", manifestaba el día del juicio el acusado, que se defendía alegando que "la charca le engañó, la veía limpia por arriba y era una trampa mortal para los animales porque eran arenas movedizas", declaró.

