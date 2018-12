Sin pistas en la desaparición de la antigua estudiante de la Universidad de Salamanca en Huelva

La búsqueda de Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años desaparecida en El Campillo (Huelva), continúa en la tarde de este domingo sólo con efectivos de cuerpos profesionales de seguridad, después de que durante la mañana hayan participado voluntarios sin lograr resultados sobre el paradero de esta joven.



Así lo ha confirmado a los medios de comunicación un portavoz de la Guardia Civil, que ha recordado que tanto voluntarios como asociaciones que se han integrado al dispositivo en las últimas horas han estado desde este sábado "haciendo batidas a nivel periférico en torno a la localidad y en algunos puntos concretos".



Este domingo, al haber realizado ya inspecciones alrededor del pueblo, se ha decidido usar vehículos a motor que cada voluntario ha llevado de forma particular "para ampliar el radio" de búsqueda, según ha explicado la misma fuente, que ha detallado que además "se ha realizado un rastreo a pie con un grupo más minoritario".



Desde la Benemérita han explicado que, "como las zonas más céntricas ya se han batido sin resultado, desde esta tarde seguimos la búsqueda pero con los servicios profesionales de seguridad, como son Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local", únicamente, según ha detallado.



INVESTIGACIÓN



Previamente, por la mañana, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, en una atención a medios al inicio de la reanudación de la búsqueda, que este pasado sábado quedó suspendida por falta de luz, ha explicado que no se descarta "ninguna hipótesis", si bien ha puntualizado que la de una posible marcha voluntaria de esta joven "nunca la hemos tenido en la cabeza", de forma que se piensa que "haya tenido algún accidente o haya alguna segunda persona implicada" en su desaparición.



En esa línea, Romero ha incidido en que "lo más importante es encontrar el cuerpo de Laura", y "todavía tenemos la esperanza de encontrarla viva, que haya tenido algún accidente y esté todavía en algún sitio refugiada".



Sobre la investigación, ha confirmado que la Guardia Civil cuenta con sus unidades de investigación que "siguen mirando todo lo que se encuentra y analizando cualquier vestigio que nos pueda dar luz para averiguar el paradero de Laura".



Ha explicado además que en la investigación participan no sólo las unidades propias de la provincia, sino que "hemos pedido que para este caso vengan también los mejores de la Guardia Civil", que "no repararán en investigar nada". Así, ha desvelado que efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) procedentes de Madrid se han desplazado desde este sábado a esta localidad onubense para sumarse a la investigación.



Asimismo, también está movilizado el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que "están mirando el pantano de Campofrío, porque no descartamos nada sobre dónde encontrar el cuerpo de Laura", y también se dispone de búsqueda "tanto por el aire como con unidades caninas" y perros que han venido incluso de Cádiz y Santiponce (Sevilla).



Sobre la investigación, el mando de la Guardia Civil ha comentado que "no tenemos una línea clara, que digamos que es la que nos puede llevar al paradero" de esta joven, que ha desaparecido en una zona "montañosa", por lo que "la probabilidad de localizar exactamente dónde estaba es un poco más dificultosa", según ha lamentado.



En ese sentido, ha recordado que fue el pasado miércoles "sobre las ocho de la tarde" cuando se registra "la última señal que daba su móvil", que denota que "tenía alguna base de datos abierta".



A preguntas de los periodistas, Romero ha indicado que "no tenemos a nadie en concreto que sea el sospechoso número uno" de la desaparición de esta profesora, y al respecto ha comentado que, "en un principio, cualquier persona puede ser sospechosa", si bien ha aclarado que "por redes sociales se están diciendo muchas cosas que no son ciertas".





??#URGENTE ??

Esta es Laura y ha #desaparecido en El Campillo #Huelva

Si la ves llama:

?062

?112

Colabora, tu RT no cuesta nada y es muy importante. pic.twitter.com/AaNbRvO8ZT — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 14 de diciembre de 2018

