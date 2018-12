Absuelta la acusada de ejercer como fisio en un balneario de la provincia sin titulación

La masajista juzgada por ejercer como fisioterapeuta sin titulación, A.A.C., ha sido hallada inocente del delito continuado de intrusismo por el que la acusación particular —en nombre del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León— llegaba a pedirle dos años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio relacionados con el ámbito sanitario.

La juez de lo Penal número Uno de Salamanca absuelve igualmente a S.R.M., responsable de su contratación a sabiendas de que la joven no tenía la correspondiente acreditación en el balneario de la provincia en el que la mujer trabajaba, que fue jusgado por el mismo delito aunque como cooperador necesario por el que se le pedía exactamente las mismas penas, aunque en su caso la inhabilitación era para el ejercicio de gestión de centros relacionados con las profesiones sanitarias.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, fue notificada en las últimas horas a las partes en el procedimiento, en el que el fiscal se mantuvo firme desde el principio y no acusó al entender que los acusados no habían incurrido en el delito. En su sentencia, la juez señala básicamente que no han quedado acreditadas las acusaciones.

