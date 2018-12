El tajo a un funcionario de prisiones en la cárcel de Topas se pudo evitar con guantes 'anticorte'

Dos agresiones en una semana y las dos podían haberse evitado. Los funcionarios del centro penitenciario de Topas aseguran que en numerosas ocasiones su integridad física corre peligro a consecuencia de la vestimenta deficitaria que les proporciona la dirección general de Instituciones Penitenciarias, unas prendas que según los empleados no cumplen con las medidas de seguridad que deberían llevar en un penal de máxima seguridad como es el salmantino.

El principal problema, como ya han reivindicado en numerosas ocasiones, lo encuentran en los guantes con los que trabajan. "Son guantes de tela que no protegen absolutamente nada y que en muchos sitios los venden para labores de jardinería. Ahora hay unos guantes articortes confeccionados con una fibra especial, que son los que tiene la policía, que podrían haber evitado la lesión del compañero, pero claro son más caros", mantiene uno de los funcionarios.

Así, explica, estarían más seguros a la hora de realizar, por ejemplo, los cacheos. De hecho, la última de las agresiones se produjo el jueves en uno de estos registros, cuando un trabajador fue a retirarle un arma de fabricación casera y en el transcurso del forcejeo el prisionero atravesó con la cuchilla el guante y le causó un corte en el dedo al funcionario, una herida por la que el centro tuvo que aplicar el protocolo biológico. De la misma forma, seis días antes, un caco pegó un tremendo mordisco a otro empleado en un dedo y pese a llevar los guantes puestos acabó con una aparatosa herida.

Pero no solo eso, las carencias en la vestimenta también están presentes en las botas, un calzado que no cuenta con ningún tipo de refuerzo de seguridad. "El uniforme en sí no vale para nada. Es absurdo tener que trabajar con pantalones de vestir o la obligación que nos imponen desde Instituciones Penitenciarias de llevar corbata, la seguridad es nula", mantiene.

"Ya no entramos en la falta de personal o lo que cobramos, lo que pedimos es únicamente poder trabajar con un mínimo de garantías y poder estar seguros", concluye otro de los empleados afectados.

Conoce las siete localidades salmantinas que tendrá el wifi gratis de la Unión Europea

Estos son los cortes de tráfico con motivo del Fin de Año Universitario

La repetición de la oposición a personal de servicios de la Junta tenía preguntas erróneas