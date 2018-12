'La Rubia', acusada por las puñaladas en la verbena de Calzada, asegura no recordar nada de nada

La joven salmantina acusada de liarse a puñaladas en las fiestas de Calzada de Valdunciel en mayo de 2016, V.M.G., asegura no recordar nada de lo ocurrido. La joven dice que se acuerda de que esa noche bebió alcohol y tomó cocaína y le han dicho que más cosas también, pero asegura no recordar nada de nada: "Es que no recuerdo ni haber estado en los calabozos. Solo recuerdo haber estado en Topas".

La Audiencia Provincial de Salamanca acoge este lunes la primera sesión del juicio contra la joven, ya conocida como 'La Rubia', que se enfrenta a 24 años de prisión que le reclama la Fiscalía por tres delitos de homicidio en grado de tentativa (8 por cada uno), otros seis de cárcel más por un delito de resistencia y una multa de 360 euros por un delito leve de daños.

El fiscal le pide además el pago de 20.000 euros en concepto de indemnización a las tres víctimas, al Sacyl y al Ministerio de Interior.

