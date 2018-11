Manuel, familiar de José Antonio Martínez: "Estamos haciendo un sobreesfuerzo por localizarlo. La situación es muy angustiosa"

Fue uno de los primeros en enterarse de la desaparición de José Antonio Martínez y desde entonces ha empleado todos sus esfuerzos en tratar de encontrarle, un empeño que a pesar del transcurso de las horas y el cansancio acumulado no ha cesado. Manuel Sierra, portavoz de la familia del vecino de Garrido enfermo de Alzheimer, cuenta cómo están viviendo esta situación.



–¿Cómo se encuentra la familia?

–Muy angustiada. Cada vez más. A medida que pasan los días, no tenemos noticias, no tenemos rastro€ No paramos de insistir pero la angustia es proporcional al transcurrir los días. Seguimos buscando mañana, tarde y noche.



–¿Cómo fueron las primeras horas de la desaparición?

–Nosotros siempre hemos pensado que ha sido una desaparición accidental. Es decir, creemos que José Antonio se desorientó y pensábamos encontrarlo a las dos o tres horas por la zona centro. Pero a medida que fue pasando el tiempo ya nos vimos abocados a pedir ayuda a la Policía. Nunca nos imaginamos esto porque a día de hoy seguimos sin explicarnos qué es lo que ha podido pasar.



–¿Cómo está respondiendo Salamanca?

–Muy bien. Estamos contentísimos con la colaboración ciudadana. Están haciendo un sobreesfuerzo y estamos muy satisfechos.



–¿Cuáles son los sitios más recónditos en los que se ha buscado?

–Hemos buscado por todos los rincones. Los que vivimos aquí en Salamanca y conocemos las zonas más conflictivas con casas o naves abandonadas hemos ido para allá. Se ha buscado todo, incluso varias veces. Ahora estamos intentado ampliar el círculo en los pueblos limítrofes. Estamos haciendo un sobreesfuerzo por localizarlo cuanto antes. La situación es muy angustiosa.



–¿Muchos avisos en vano?

–Hemos recibido pistas. Todas se han comprobado y nada pero ojalá recibiéramos más porque sería muestra de que alguna de ella sería verídica. Nos han dicho que le habían visto en el polígono de Los Villares, por la estación de autobuses, en el barrio Garrido y nos han llamado hasta desde Bilbao. Realmente la ciudad está en vigilia.



