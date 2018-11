79 detenidos en una macrooperación contra la producción y distribución de material pedófilo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 79 personas en una macro operación contra la producción y distribución de material pedófilo en Internet, según ha informado el Ministerio del Interior.



La operación, que se inició en enero de 2016, ha sido "una de las más importantes" contra la pornografía infantil realizadas hasta la fecha en España, tanto por el elevado número de detenidos (78 hombres y una mujer) como por la identificación de las víctimas y la enorme cantidad de material intervenido.



Gracias a la investigación se ha detenido en Madrid a un joven de 27 años que trabajaba con menores por distribuir videos de contenido pedófilo y se ha localizado e identificado en Perú a una mujer que abusó de su hija y de su sobrina.



En los 80 registros domiciliarios realizados en trece comunidades autónomas se han intervenido un total de 45 ordenadores portátiles, 113 discos duros, 25 teléfonos móviles, 38 memorias USB, más de 300 DVD y otros materiales informáticos en los que se almacenaban gigas de contenido pornográfico de extrema dureza protagonizados por menores de edad.



Uno de los arrestados, de 57 años de edad, fue detenido por delito continuado de agresión sexual a una menor de tres años y por la producción de material pedófilo desde el año 2010 hasta el 2013. Para cometer el delito de agresión sexual se aprovechaba de la relación de confianza con los padres de la menor.



Entre el material que se le intervino, se localizaron cientos de imágenes que mostraban los continuados abusos sexuales a los que una mujer sometía a dos niñas, de once y cuatro años. Tras diversas gestiones, los agentes lograron la plena identificación de la abusadora sexual, de nacionalidad peruana, así como de las víctimas, que resultaron ser la hija y la sobrina de la mujer.



La detenida era la responsable de la producción del material pedófilo desde su país de origen y los contenidos eran dirigidos al detenido anteriormente referenciado. Los agentes pudieron corroborar que entre ambos, se detectaron transferencias monetarias a través de una empresa de envío de dinero y que los cargos coincidían en el tiempo con la producción de las imágenes.



Al tener conocimiento de estos hechos, los investigadores trasladaron toda la información a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de Perú, a efectos de que continuasen con la investigación policial.



En el marco de la presente investigación también resultó detenida una mujer residente en San Sebastián, a la que los agentes le intervinieron seis ordenadores portátiles y 22 DVD, en los que almacenaba una ingente cantidad de material pornográfico infantil, que distribuía a otros usuarios de Internet.



Por otro lado, en Madrid se detuvo a un hombre de 27 años que trabajaba con menores el cual distribuía vídeos de contenido pedófilo, al que se le intervinieron más de 2.000 imágenes de menores, las cuales fueron tomadas al descuido. El detenido utilizaba su profesión para entablar relación con niñas menores de edad, de las que guardaba imágenes, aunque no se ha podido constatar que llegase a abusar sexualmente de ninguna.



Además, gracias al análisis del material intervenido a otro de los arrestados residente en Barcelona, de nacionalidad peruana y de 49 años de edad, los agentes hallaron fotografías de contenido pornográfico infantil y determinaron que fueron producidas desde su teléfono móvil cuando se encontraba de vacaciones en Lima (Perú). La Policía logró la identificación de la menor y trasladaron los hechos a las autoridades policiales peruanas.



Como resultado de este operativo, no sólo se corroboraron delitos de abuso sexual infantil, producción, distribución y posesión de material pedófilo, sino que durante uno de los registros realizados en la ciudad de Madrid, además de acreditarse los hechos que motivaron el inicio de la investigación, se intervinieron 97 bellotas de hachís, 120 gramos de MDMA, 100 gramos de drogas de diseño, un revólver, grandes cantidades de munición de distintos calibres, botes de humo de uso militar, dos cuchillos de grandes dimensiones y un silenciador.



Las detenciones de los 79 pedófilos se han producido en trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias.





