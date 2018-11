La cuidadora que retorció la mano a un anciano en Béjar quiere seguir trabajando con mayores

M.E.P.G. fue condenada en octubre a un año y ocho meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación para el cuidado de mayores y el pago de 4.550 euros de multa. Además de la más que probable suspensión de la pena de prisión por carecer de antecedentes penales y ser la pena impuesta inferior a dos años, la cuidadora de la residencia de Béjar condenada por retorcer la mano a un anciano de 93 años, solicitó recientemente la suspensión de la inhabilitación. La Fiscalía ha informado ya en contra de la chocante petición.

Según ha podido saber LA GACETA, en su informe la fiscal que lleva el caso señala que la solicitud de la auxiliar de residencia bejarana condenada no está prevista en la Ley. Es decir, la Ley contempla la suspensión de la pena de prisión en los casos en los que el condenado carezca de antecedentes penales y la pena no supere los dos años de prisión, pero la de inhabilitación no es una accesoria.

Por este motivo el Ministerio Fiscal rechaza radicalmente la posibilidad de que la mujer pueda seguir dedicándose a profesión u oficio relacionado con el cuidado de personas mayores por el tiempo establecido en la condena: un año y ocho meses de prisión.