'El Rey del Cachopo' se declara inocente ante la Policía

El abogado de César Román, Javier Notivoli, ha afirmado este sábado, que el detenido, conocido como 'El Rey del Cachopo', le ha asegurado que es "total y absolutamente inocente" de los cargos que se le imputan y está "muy tranquilo".



En declaraciones a los medios de comunicación después de que Román haya sido trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Aragón para prestar declaración, Notivoli ha dicho que no puede confirmar si el arrestado ha decidido declarar o no, ya que estaría incumpliendo el secreto de sumario.



No obstante, ha subrayado que 'El Rey del Cachopo' ha colaborado con los agentes para la toma de muestras de ADN y está "muy tranquilo mental y físicamente". A las 17.00 horas, César Román pasará a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de la capital aragonesa.



'El Rey del Cachopo' fue detenido en el restaurante Gerardo de la calle Italia del barrio de Delicias, donde llevaba dos meses trabajando como cocinero, después de que la propietaria del establecimiento, Raquel Contreras, haya visto en televisión que su cocinero era en realidad Román.



César Román vivía en una habitación de un piso de la calle Portugal, que ha sido registrado este viernes. Había adelgazado, llevaba barba y se había cortado el pelo además de presentarse como Rafael Rujano.



El conocido como el 'Rey del Cachopo' tenía antecedentes por lesiones, estafa y violencia de género por quebrantamiento de condena. Tanto Policía como el Juzgado madrileño habían expedido este viernes sendas órdenes de búsqueda de César Román, después de que ayer se desvelara que las pruebas de ADN determinaran que el torso de una mujer encontrada en el interior de una maleta, en Usera, en agosto era el de su novia.







