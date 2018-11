Absuelto tras dejar una obra a medias aunque pensaba acabarla a base de 'chapuzas'

El contratista juzgado en octubre por dejar la reforma de un piso de Gran Vía a los cuatro días de empezar con las obras, V.G.P., ha sido declarado inocente. La acusación particular le pedía tres años de prisión y 11.500 euros de indemnización para los afectados por el daño emergente y el daño moral. La Fiscalía no acusaba por entender que no incurrió en delito penal porque, aunque su forma de trabajar no fue ni mucho menos meticulosa, no hubo por su parte voluntad de incumplir el contrato.

En su sentencia, notificada a las partes en las últimas horas y a la que ha tenido acceso LA GACETA, el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca le absuelve del delito de estafa del que se le acusaba, aunque deja abierta la vía civil a la acusación particular.

"En el presente caso no resulta acreditada la existencia de ese engaño antecedentes o primigenio a la firma del contrato de ejecución de obra, pues las pruebas determinan que la voluntad e intención del acusado era realizar la obra, quizá como calificó el Ministerio Fiscal, de forma chapucera, en cuanto a la contratación de los distintos obreros que debían ejecutarla, ahorrándose en su caso las altas de los mismos, lo que en principios ellos habían aceptado, pues no otra explicación resulta de una contratación o acuerdo verbal en el que además se pacta el pago en mano y sin factura alguna", explica la juez en su sentencia.

La sentencia declara probado que V.G.P., en su condición de administrador mancomunado de una mercantil, concertó el 22 de diciembre de 2015 con la pareja afectada la ejecución de la obra, en virtud de la cual se obligaba en nombre de la citada mercantil a ejecutar obras de reforma en una vivienda situada en la calle Gran Vía de Salamanca, fijando como precio 32.924,96 euros, a pagar en distintos plazos. Se recogía además cláusula de modificación o mejora, en virtud de la cual las mismas deberían ser previo acuerdo con la constructora y con coste de ejecución adjunto, así como la cláusula de subcontrata a voluntad de la constructora, que se acompañaba de la correspondiente memoria descriptiva y presupuesto.

El 4 de febrero de 2016, una vez satisfecho el 30% inicial pactado (9.877,49 euros), se solicitó por el acusado licencia de obras con pago de las tasas correspondientes (766,16 euros) que fue concedido el 3 de marzo.

Las obras se iniciaron el 8 de febrero por trabajadores del acusado procediéndose a la demolición de tabiques, levantamiento del suelo, retirada de puertas y desescombro hasta el 12 de febrero, cuando se comunicó a los propietarios la conveniencia de demoler algún tabique más procediéndose a efectuar un nuevo presupuesto que fue entregado el 19 de febrero y que ascendía a 15.950 euros.

Al no estar de acuerdo con dicho sobrecoste los propietarios del piso, estos interesaron la resolución del contrato con valoración de lo efectuado hasta el momento y devolución de la diferencia cobrada, a lo que el acusado se opuso por haber dispuesto de la cantidad entregada.

