El acusado de violar a su hija: "Me entró una rabia de pánico y cometí un error. No puedo decirlo porque es algo muy malo"

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este jueves el juicio contra J.C.A., el hombre de nacionalidad boliviana que se enfrenta a 14 años de prisión por presuntamente violar a su hija cuando tenía 17 años. Esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, el hombre ha asegurado que el día de los hechos se quedó solo en casa con su hija mayor esperando a que un amigo les recogiera para ir a un cumpleaños. "Como vi que tardaba, entré en su habitación para ver cuánto le faltaba. Estaba todavía sin vestir. Vi que tenía abierta y que había un joven en la ventana de enfrente. Me entró una rabia de pánico y cometí un error. No lo puedo decir porque es algo muy malo que también me duele a mí", ha relatado el hombre evadiendo contestar de manera concreta si había cometido la agresión sexual.

Sin embargo, la presunta víctima sí ha relatado con detalle lo ocurrido y ha contado entre lágrimas cómo su padres la siguió hasta su cuarto cuando acababa de salir de la ducha, le quitó la toalla, la tumbó encima de la cama y la forzó hasta penetrarla vaginalmente. "Yo le dije que no quería, que parara, que se lo iba a decir a mi madre", ha afirmado. Según la joven, la obligó a meterse en la ducha y le lavó sus partes íntimas.