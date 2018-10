La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para el acusado de un timo del nazareno

"Se hicieron muchas compras, por ello es posible que todas las adquisiciones por las que me pregunta sean ciertas", así respondió este viernes P.L.T., el acusado de un timo del nazareno de libro, a las preguntas de la fiscal sobre las presuntas adquisiciones realizadas a la empresa Jamones Parra López S.L., una presunta estafa a costa de la que la mercantil le entregó más de 35.000 euros en jamones a cambio de pagarés sin fondos, según cree acreditado el Ministerio Público. La acusación particular eleva el importe de la presunta estafa a más de 90.000 euros y la defensa insiste en que no hay delito porque no hubo mala fe. El juicio quedó este viernes visto para sentencia.



El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió el juicio contra el acusado, para el que la fiscal solicita dos años y medio de prisión y el pago de una indemnización por el montante total de los pagarés impagados, 35.817,81 euros, y 449,57 euros más por los gastos de devolución de los mismos al considerar a P.L.T. autor de un delito continuado de estafa.



El abogado de la sociedad afectada por su parte eleva la petición de pena de prisión a cuatro años y la indemnización a 90.612,04 euros más intereses, a los que añade una multa de 13.500 euros igualmente por un delito continuado de estafa.



Por último, la defensa pide la absolución porque, afirma, su cliente actuó siempre de buena fe y nunca quiso engañar a nadie.



En el juicio y aunque hasta la fecha no lo había dicho nunca antes, el acusado aseguró que parte de esos pagos se hicieron "en negro" y achacó los talones impagados principalmente a la situación creada a costa de una máquina de más de 100.000 euros que el acusado aseguró haber dejado al afectado y de la que nunca volvió a saber nada, "es como si se hubiera vaporizado", dijo. Fue a partir de entonces, señaló, cuando dejó de pagarle.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más