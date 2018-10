'El Basurilla': "No robé ningún camión, el tabaco me lo dio un portugués cuando fui a por droga a Buenos Aires

El conocido delincuente Y.A.M., apodado ´Yoni el Basurilla´ se ha sentado este miércoles en el banquillo acusado de haber robado un camión cargado de tabaco y saltar de casa en casa con la policía pisándole los talones, además de coaccionar a algunos de los moradores de las viviendas.

El joven, que actualmente se encuentra en libertad, ha contado que él en ningún momento robó ningún camión y que de hecho se encontraba en Valladolid, donde conoció al otro acusado (G.F.S.), cuando supuestamente sucedieron los hechos, en la madrugada del 9 de enero de 2016.

"Yo estaba allí de fiesta y nos vinimos juntos a Salamanca. Él se quedó en casa de mi abuela, en Chamberí, y yo me fui a Buenos Aires a pillar droga. Allí en un piso me encontré con dos toxicómanos y un portugués que me ofreció cambiar su tabaco por droga y se lo compré. Luego volví a casa de mi abuela y fue cuando vino la Policía", ha narrado. "Yo estaba en busca y captura en aquel momento y por eso cuando les vi me asusté y salté por el balcón", algo que según él hizo en compañía del otro acusado. "Saltamos al primero pero en ningún momento amenazamos a nadie", ha afirmado.

Pese a que la vecina en cuestión ha mantenido esta versión, corroborando que en ningún momento la coaccionaron y que tan solo le pidieron "por favor" que no abriera la puerta, los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo han asegurado que la mujer se encontraba gritando por la ventana: "Auxilio, que no me dejan salir". "Después de tener conocimiento del robo fueron los vecinos los que nos indicaron en qué casa podían estar los autores y por eso nos dirigimos hacia allí", ha narrado un agente.

Mientras tanto, el camionero de donde presuntamente robaron el cargamento de tabaco ha mantenido que estaba dormido en el interior del vehículo cuando escuchó fuertes ruidos y vio por el espejo a "tres o cuatro personas" —a las que no ha podido identificar— robando.

Después de escuchar todas las versiones, la representante del Ministerio Fiscal ha mantenido para cada uno de los acusados tres años y medio de cárcel por los delitos de robo con fuerza y coacciones al considerar que la versión de los acusados "no es creíble" y que pese a que la vecina ha cambiado su versión "precisamente por ser vecina" los policías acreditan que la joven estaba pidiendo auxilio. Además, ha argumentado que los hechos han quedado probados por las características del coche aportadas por el camionero y el hecho de que los agentes vieran a la pareja de jóvenes descargar el tabaco y saltar de balcón a balcón.

El letrado de la defensa, por su parte, ha mantenido la libre absolución al considerar que ni Y.A.M. ni G.F.S. son autores de ninguno de los delitos. El abogado ha argumentado que la vecina pudo pedir auxilio al asustarte, que dos de los policías no han podido reconocer "con certeza" a los acusados y que es coherente que el coche de Y.A.M. estuviera en Buenos Aires la noche del robo porque él mismo reconoce que fue a por droga".



