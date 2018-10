Seis minutos de juicio y tres folios de sentencia: ''El Nani' y 'El Coque', absueltos por el apuñalamiento de la calle La Luz

Seis minutos de juicio y tres folios de sentencia para una absolución que estaba más que cantada en el caso del apuñalamiento de un varón en marzo de 2017 en la calle La Luz.

La sentencia, notificada en las últimas horas a las partes y a la que ha tenido acceso LA GACETA, concluye que "no ha quedado acreditado" que los acusados fueran los autores de las lesiones sufridas por la víctima. Así resulta, señala la sentencia, de una valoración conjunta y ponderada de las pruebas practicadas: declaración del acusado, testifical y documental. En consecuencia y al ser la única prueba incriminatoria la denuncia inicial de la víctima, no corroborada en el acto del juicio, y sin que conste ningún otro elemento que corrobore su denuncia y acredite sin ningún género de duda la autoría de los acusados, la juez absuelve a los acusados del delito de lesiones por el que fueron juzgados.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió el jueves de la semana pasada el juicio contra los salmantinos J.L.M. y A.L.H., de sobra conocidos en ámbitos policiales y jurídicos y apodados como 'El Nani' y 'El Coque'. Una vista que duró seis minutos de reloj al acogerse los acusados a su derecho a no declarar y retractarse acto seguido la víctima de las puñaladas que si bien en la fase de instrucción les identificó a ambos como dos de los tres varones que le habían apuñalado, en el juicio y a preguntas del fiscal dijo -por videoconferencia- no reconocer a ninguno de los acusados porque aquel día "estaba muy borracho y muy drogado y no se acordaba absolutamente de nada", tras lo que la acusación particular retiró su petición de condena. Pese a ello, el fiscal se mantuvo firme y elevó a definitiva su petición de tres años de prisión para cada uno de los dos acusados.