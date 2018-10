La víctima del apuñalamiento en la calle La Luz: donde dije digo, digo Diego

Dos salmantinos, J.L.M. y A.L.H., de sobra conocidos en ámbitos policiales y jurídicos y apodados como ´El Nani´ y ´El Coque´, se sentaron este jueves en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca como presuntos autores de las puñaladas asestadas en marzo del pasado año a otro varón en la calle La Luz (Pizarrales), suceso desencadenado según se informó en su día por un problema de celos. Un juicio que duró seis minutos de reloj al acogerse los acusados a su derecho a no declarar y retractarse acto seguido la víctima que si bien en la fase de instrucción les identificó a ambos como dos de los tres varones que le habían apuñalado, el jueves a preguntas del fiscal dijo -por videoconferencia- no reconocerles porque aquel día "estaba muy borracho y muy drogado y no se acordaba absolutamente de nada".

Según han informado fuentes del caso a LA GACETA, pese a la falta de pruebas -dado que en el juicio no hubo más testigos ni peritos que pudiesen corroborar la acusación-, el fiscal elevó a definitiva su solicitud de pena para cada uno de los acusados: tres años de prisión por un delito de lesiones, en calidad de coautores. La letrada de la acusación particular retiró la acusación contra ambos y la defensa se ratificó en la inocencia de sus clientes, para los que volvió a solicitar la absolución porque no existe ni una sola prueba contra ellos.

Según expone el fiscal en su escrito de calificación, los hechos de los que les acusa tuvieron lugar el 5 de marzo de 2017, sobre las 20.00 horas, en la calle La Luz del barrio de Pizarrales. En compañía de un tercer individuo no identificado y "con unidad de propósito", discutían con el afectado cuando pasaron a las manos, golpeándole hasta hacerle caer al suelo, momento en el que ´El Nani´, señala el fiscal, aprovechó para sacar una navaja con la que asestó tres pinchazos a la víctima ante la pasividad del otro acusado, ´El Coque´.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones consistentes en tres heridas incisas en el brazo y el gemelo izquierdos, así como en la pierna derecha, además de múltiples contusiones.

Fuentes del caso informaron en su momento que se investigaba un conflicto amoroso como desencadenante de la agresión.