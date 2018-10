En el banquillo un preso que tragó pilas para ser trasladado al Clínico y allí se atrincheró contra la Policía

Un hombre de iniciales J.B. se ha sentado en la mañana de este viernes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número Uno acusado de un delito de delito de atentado por unos hechos ocurridos en junio de 2016. Según el fiscal el individuo, que por aquel entonces se encontraba interno en el centro penitenciario de Topas, tragó el día 18 de dicho mes en su celda gran cantidad de "cuerpos extraños" tales como alambres, pilas y vidrios y eso hizo que los responsables de Instituciones Penitenciarias decidieran trasladarlo al hospital Clínico de Salamanca, donde quedó ingresado.

Fue un día más tarde, el 19, cuando el varón, tal y como ha confirmado el policía nacional que esta mañana ha declarado como testigo, reclamó a los agentes que le custodiaban para pedirles fumar un cigarro. Ante la negativa de estos, comenzó a amenazarles de muerte, a decirles que les iba a cortar el cuello, rompió uno de los cristales de la puerta y llegó a fabricar un pincho con una de las piezas del gotero.

Pero la historia no acabó ahí y horas más tarde se produjo el segundo episodio en el que llegó a dar una patada a uno de los policías. En un momento dado, cuando los agentes estaban fuera de la habitación, J.B. se arrancó las vías y volvió a ejercer la violencia, llegando incluso a poner la cama en la puerta para impedir el paso y autolesionarse. Fue cuando los funcionarios, según la versión de uno de ellos, le intentaban inmovilizar cuando recibió la patada en el muslo.

Ante tales acusaciones, el expreso ha asegurado que no recuerda nada y que lo que sabe es por lo que le contó en el hospital un policía con el que tenía buena relación.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita que el hombre se someta a un tratamiento médico durante un tiempo máximo de dos años; mientras que la acusación particular solicita para él dos años y medio de prisión. Por su parte su letrada, solicita la libre absolución al considerar que "no hay delito porque no existe dolo ni imprudencia" y que su actitud fue fruto de unos de los medicamentos suministrados horas antes para someterle a una gastroscopia.