La víctima de Esteban Vacas: "Ahora es cuando voy a empezar a vivir"

Le tiembla la voz al hablar, lleva dos días en estado de shock y no ha podido tan siquiera ver el vídeo difundido por la Policía Nacional sobre el arresto. La víctima del violador Esteban Vacas García, el fugitivo número 1 de España y uno de los delincuentes más buscados de Europa al que por fin los agentes han dado caza en su casa-refugio del barrio del Carmen, ahora empieza una nueva vida.

La joven ha recibido esta semana la llamada que llevaba doce años esperando después de que en 2006 Vacas fuera condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a 16 años de prisión por agresión sexual y violación. "Me avisó la policía y no supe responder. Colgué. Me volvieron a llamar. Me quedé bloqueada. No sabía si era real o una broma. Estuve 45 minutos sentada sin saber qué hacer hasta que llamé a mi abogado", asegura.

A partir de entonces, ha tenido que revivir los duros momentos vividos a lo largo de estos años en los que asegura que ha sentido "mucho miedo". "He tenido muchas limitaciones sabiendo que estaba por ahí. Vas por la calle asustada, te encuentras con alguien que va andando justo detrás de ti y no quieres mirar porque piensas lo peor, te imaginas que le has visto al girar una esquina, una llamada desde número desconocido", lamenta. "Hasta en invierno si veía a alguien con un gorro más aparatoso de lo habitual me creía que era él... Sé que son situaciones comunes y que para cualquier persona son normales pero a mi me generaban mucha ansiedad", cuenta. Ahora, que ya sabe que está entre rejas, respira aliviada. "Ahora es cuando voy a empezar a vivir", sentencia.

