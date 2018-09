La madre del fugitivo número uno: "¿Te viene un hijo a casa y qué haces, le echas?"

Completamente desconsolada, recibía ayer a mediodía en su domicilio del barrio del Carmen la madre de Esteban Vacas García a LA GACETA. A sus 75 años y viuda se encontraba de nuevo sola en casa, la misma en la que durante más de tres años se refugió su hijo sabedor de que cualquier paso en falso le llevaría directo, esta vez sí, a prisión. Ni tele, ni radio, tan solo los ligeros movimientos de su conejo enano se escuchaban en la casa, un primer piso -casi un bajo- de la calle Coral, en los bloques de Nícar. Sus vecinos la conocen de toda la vida, a ella y a su hijo -hijo único-. y hablan de ella maravillas, a Esteban le recuerdan con cariño: "Jugaba con mi hijo", manifiesta la vecina de arriba y que dice haber vuelto a ver al fugitivo solo algunas vez en los últimos años y siempre pensó que venía de visita. Y ella, su abatida madre, se lamenta entre lágrimas: "Mi hijo también es una maravillosa persona". Vacas está condenado a 16 años de prisión por violar a su hijastra, de 15.

Desde el año 2006, cuando se perdió su pista, Esteban estuvo en paradero desconocido incluso para su madre, a la que llamaba en alguna ocasión. "En todo ese tiempo, yo no he sabido dónde estaba", comenta y añade: "Me llamaba por teléfono y no me lo decía porque no quería que me implicara en esto, yo no sabía nada".

Sin embargo, hace algo más de tres años, un buen día regresó y ella le abrió la puerta: "¿Te viene un hijo a casa y qué haces, le echas?, al revés le abres de par en par", manifiesta entre lágrimas. En todo este tiempo, nunca, jamás, asegura, su hijo ha salido de casa, "ni para ir al médico porque no lo ha necesitado". Su vida era la más pura rutina y apenas tenía más afición que la videoconsola y más capricho que el tabaco.

