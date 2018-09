Condenada por imprudencia "menos grave" la conductora que se saltó un semáforo y se llevó por delante a un motorista

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha condenado a la conductora que en agosto de 2015 se saltó un semáforo y dejó gravemente herido a un motorista al pago de 2.100 euros de multa y once meses sin conducir, la misma que pedía el fiscal, por un delito de lesiones por imprudencia "menos grave", que destacó en el juicio que la acción de la acusada no es equiparable con la de alguien que circula ebrio o con exceso de velocidad. La acusación particular llegaba a pedirle dos años y medio de cárcel y cuatro años sin conducir al considerar que la acusada incurrió en una imprudencia "muy grave: "Que quede claro, en este caso la víctima no es ella", llegó a manifestar en sus informes. El juez entiende que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de la acusada, M.I.R.S., en base a las declaraciones de testigos y agentes de la Policía Local, así como el reconocimiento de ella misma de que "aunque no lo recuerde con exactitud, algo tuvo que hacer mal y por ello asume su responsabilidad".

La sentencia declara como hechos probados que el 17 agosto de 2015 sobre las 07.15 horas, M.I.R.S., conducía el vehículo de su propiedad marca Mercedes Benz, modelo C220, por la avenida Raimundo de Borgoña, procedente de la Glorieta Santiago Martin 'El Viti' cuando al llegar a la altura de la intersección de esta avenida con la Glorieta de la Ruta de la Plata no se detuvo ante el semáforo que regula esa intersección encontrándose este en fase rojo en el sentido en el que circulaba. Como consecuencia de ello colisionó con el ciclomotor conducido por el varón que circulaba correctamente iniciando la marcha con el semáforo en fase verde por la mencionada glorieta procedente de la avenida de Salamanca, saliendo despedido como consecuencia del impacto y sufriendo numerosas y gravísimas lesiones



"Oí un impacto inmenso, pensé que se había caído un edificio, que me estalló la luna... el golpe fue tan tremendo que recuerdo parar, abrir la puerta, unos coches de frente, hice una maniobra extrañísima que me subí a la mediana y cuando vi al herido en el suelo fui a atenderle", relató M.I.R.S. en el juicio y prosiguió explicando: "Vi al herido, me acerqué a él, vi la gravedad, había perdido el casco, y me puse como loca. Llamé al 112 y me puse a gritar y a decir que vinieran enseguida, les dije que era sanitaria y no podía hacer otra cosa, no le podía mover" . "Yo recuerdo que los semáforos estaban en verde, pero después de tanto tiempo a mí me han dicho que no y lo asumo, asumo que tuve que hacer algo mal", concluyó.