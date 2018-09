La cuidadora del geriátrico de Béjar: "En ningún momento le toqué la mano"

La cuidadora de un geriátrico de Béjar acusada de retorcer la mano a un anciano de 93 años, M.E.P.G., mantiene su inocencia en el juicio que se celebra esta mañana en los Juzgados de lo Penal de Salamanca: "Yo en ningún momento le toqué la mano". Niega las acusaciones y asegura que el día de los hechos "simplemente se limitó a acostarle y ya está".

La auxiliar que le acompañó a acostarle cuando ocurrieron los hechos asegura que ella no vio nada y que el anciano era una persona conflictiva: "Se enfadaba con todos los que le quitaban la gorra".

Sin embargo, otra compañera asegura que estaba acostando a otra anciana cuando escuchó "alaridos de dolor", aunque no entró porque no podía dejar a la residente que tenía a su cargo.

"Ese hijo de puta no va a volver a insultar a mi madre, mira cómo se ha puesto porque le he quitado la boina", asegura que le escuchó decir a la acusada cuando salieron de la habitación y que aunque al rato había que darle una medicación no la dejaron entrar a su cuarto. Cuando al fin pudo ir a verlo lo encontró llorando y le dijo: "mira como me ha dejado el dedo". El anciano tenía el dedo "como una porra" y añadió que había visto cómo sus dos compañeras se reían de él y que no se trata de un incidente aislado, que ya ha tenido más problemas con más ancianos.

La fiscal mantiene su petición de dos años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con el cuidado de ancianos y 4.650 euros de indemnización a la familia (porque el anciano ya falleció) por un delito de lesiones con abuso de superioridad.

Las novatadas llenan de huevos, vinagre y harina Huerta Otea

Sacyl ningunea al hospital y quita residentes en los servicios de referencia

Conoce a una mujer en un club, se la lleva a su casa y pone un anuncio para cobrar por sus servicios