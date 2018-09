El conductor de la moto que mató a un niño en Pelarrodríguez declara no recordar nada

El varón que conducía la motocicleta que el miércoles por la tarde mató a un niño de solo cuatro años de edad en Pelarrodríguez reconoce que conducía la moto, aunque asegura que no recuerda nada del accidente que causó la muerte del pequeño. Según ha podido saber LA GACETA, en su comparecencia ante el juez de guardia, O.D. declaró el sábado por la tarde que solo recuerda haber cogido la moto para dar una vuelta y que debió tener un accidente porque no recuerda nada más. Respecto a si el vehículo era robado o no, no tuvo que rendir cuentas puesto que el robo de la misma se encuentra aún en investigación por la Policía Nacional, sin haber sido puesto aún en conocimiento del juez.

Él y los otros dos detenidos por el momento en relación con la muerte del niño, M.A.M.M. y F.J.M.M., fueron puestos en libertad provisional tras su comparecencia ante el magistrado de guardia, los tres con medidas cautelares. Estos dos últimos negaron haber presenciado el accidente, es más uno de ellos llegó a declarar en un principio que había oído que el accidente había sido con una bicicleta no con una moto y el otro dijo no haber visto nada pese a que estaba en el lugar en el momento del golpe.

En cuanto al robo de la motocicleta, las fuentes consultadas han confirmado que, tal y como apuntó este diario desde el principio, la motocicleta del accidente había sido robada a un agente de la Policía Local de Salamanca con residencia en la ciudad.