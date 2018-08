Identifican a un grupo de conductores como presuntos participantes en carreras ilegales en San José

La Policía Local ha identificado a un grupo de conductores como presuntos participantes en carreras de automóviles en el barrio de San José. La intervención se produjo el miércoles, día 29, a las 22:30 horas, tras la llamada de un ciudadano que alertaba de la celebración de este tipo de carreras ilegales en las inmediaciones de la calle Hilario Goyenechea.

Los agentes locales se presentaron en el lugar de los hechos y, aunque no pudieron verificar que se hubiera producido algún tipo de conducción temeraria, procedieron a la identificación y cacheo de personas y a la comprobación de la documentación de varios vehículos.

Como consecuencia de esta intervención, la Policía Local procedió a la incautación de dos armas blancas de considerables dimensiones, cuyo portador, un hombre de 35 años de edad, fue denunciado por infracción a la ley de protección ciudadana.

Esta misma persona llevaba en el interior de su vehículo una placa de matrícula no coincidente con el mismo y cuya procedencia no pudo justificar. También fue denunciado por no haber tramitado en el plazo debido la inspección técnica.