Once años de cárcel para la pareja que asaltó una gasolinera de la A-62 a lo 'Bonnie & Clyde'

Aseguraron que su sueño era viajar juntos hasta Portugal para morir viendo el mar y por eso perpetraron un violento asalto en una gasolinera de la A-62 para robar un coche. Pero el violento atraco y su temeraria huida a 160 km/h les costó su inmediato ingreso en prisión y ahora una condena conjunta de nada menos que once años de prisión: siete años y medio para él y tres y medio para ella.



Una sentencia a la que ha tenido acceso LA GACETA y en al que la titular del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca considera que la pareja de franceses integrada por Y.L. y la mujer E.T. actuó "de común acuerdo" para llevar a cabo el asalto porque sin la conducta de ella, él no habría podido cometer el delito.



En su sentencia, la magistrada les declara a ambos autores de un delito de robo con violencia y uso de arma, por el que al primero le impone tres años y ocho meses de prisión, pena que en el caso de la mujer rebaja en dos meses -tres años y seis meses-. Pero además en el caso del varón le condena por un delito de conducción temeraria, por el que le castiga con nueve meses de prisión más y dos años sin conducir a su salida del penal.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más