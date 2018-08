'El Mingo' incumple su promesa de dejar la droga y esta vez sí acaba entre rejas

Domingo Gómez Gómez, ´el Mingo´, el delincuente que entre febrero y mayo del año pasado llegó a hacerse archiconocido por protagonizar una oleada de asaltos a bares, restaurantes y establecimientos en general de Salamanca capital y localidades del extrarradio, se encuentra al fin en prisión. Las reiteradas advertencias de magistrados, fiscales e incluso del abogado que hasta en nueve juicios le libró de la cárcel, hasta que en el décimo -ya sin contar con la defensa de este letrado- ingresó en prisión, no parecen haber servido al joven de 34 años, que desde hace casi un mes permanece preso tras haberle sido revocada la suspensión de su última pena simplemente porque no cumplió con el trato: ingresar en un centro de rehabilitación y desengancharse de una vez por todas de las drogas.



Según informaron distintas fuentes a LA GACETA, su llegada al centro penitenciario de Topas se produjo a principios de agosto. Tras su enésima condena por un robo con fuerza y su compromiso firme de rehabilitarse, el incumplimiento posterior por parte del delincuente -que no llegó siquiera a ingresar en el centro- motivaron que ingresara de cabeza en la cárcel. De momento cumplirá la condena que se le impuso por esta causa -un año de prisión-, aunque se desconoce si ahora se le revocarán o no el resto de penas que acumula hasta el momento a causa de su informalidad a la hora de acatar las órdenes judiciales.



Medicado y con síntomas de mejora, ´el Mingo´ lleva ya cerca de un mes en el centro penitenciario salmantino, aseguran a este diario allegados.





