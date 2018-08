Cruce de acusaciones entre la Autoridad Portuaria de Vigo, el Consistorio y la Xunta

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha afirmado este martes que la inspección de la zona del puerto que se derrumbó durante la madrugada del domingo durante la celebración del festival 'O Marisquiño' correspondía al organizador y al Ayuntamiento de Vigo y se ha remitido al convenio firmado entre Puerto y consistorio en 1992 para el mantenimiento de las zonas de confluencia entre el puerto y la ciudad.

Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha explicado que la zona en la que se produjo el derrumbe se trata de una zona que "no es portuaria" y, según López Veiga, "hay un convenio en el que todo se devuelve a la ciudadanía y por lo tanto el mantenimiento es cuestión del ayuntamiento".

No obstante, el presidente de la Autoridad Portuaria ha lamentado el cruce de reproches entre la alcaldía de Vigo y el ente que preside, aunque ha defendido que "hay cosas que hay que dejarlas claras y dar explicaciones de lo que ocurrió la pasada madrugada".

"Creo que lo importante es investigar lo que ha pasado y repartir responsabilidades. Es evidente que también la tienen los propios organizadores, lo único que hace el puerto es poner el terreno, quien tiene que inspeccionar si las zonas son aptas para el acto es tanto el organizador como las autoridades municipales. Dicho esto, lo que hay que hacer es dar una explicación de lo que ha pasado aquí", ha subrayado López Veiga.

"EL CONVENIO ES CLARO"

Asimismo, el presidente de este ente se ha remitido al convenio firmado entre el puerto y el Ayuntamiento y que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que la zona hundida es "ajena al convenio". "Hay un juez por medio y vamos a tener que acabar interpretando lo que dice el convenio", ha afirmado López Veiga.

"El convenio es claro, a mí no me gusta porque cuando existen estas competencias de unas u otras instituciones (...) hay un acuerdo que tiene repercusiones económicas para el puerto, lo que no puedo estar es discutiendo sobre el convenio", ha añadido.