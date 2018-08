El maestro denunciado por casi 200 pintadas: "Llevo 9 años poniendo el anuncio"

Carlos H.F. no entiende que lleve nueve años pintando por la ciudad su número de teléfono junto a la inscripción "Maestro de Primaria a domicilio" y sea ahora cuando la Policía Local le haya denunciado. "Empecé a empapelar Salamanca con carteles en farolas, pero cuál fue mi sorpresa que inmediatamente me los quitaron. Es cuando cambié de método e hice unas plantillas de plástico un poco duro con mi anuncio, sobre las que pintaba. Empecé a ponerlas en las esquinas de los contenedores, pero también las debieron borrar con disolvente. Entonces opté por las partes de atrás de las señales de tráfico y los cajetines eléctricos y de telefonía cochambrosos y asquerosos que hay en la ciudad", asegura.

¿Era consciente de que se exponía a una sanción? "Claro que sí, por eso he buscado sitios donde la sanción no se produzca o sea menor. Voy a asumir las consecuencias de mis actos", asegura el maestro de 51 años. Sus acciones están calificadas como una infracción grave por la ordenanza de Limpieza Viaria donde se contemplan sanciones que van desde los 751 a los 1.500 euros.

Aunque la Policía Local ha inventariado 172 pintadas, Carlos H.F. reconoce que en estos nueve años habrá hecho "más de 200". "Hace nueve años puse las primeras, luego hace tres años hice otras pocas y ahora he vuelto a poner más", asegura con aplomo en una conversación con LA GACETA.

El maestro se muestra indignado con la fórmula que eligió la Policía Local para contactar con él. Un agente se hizo pasar por un cliente interesado en sus servicios y concertó una cita en un domicilio. "No me han tratado como a una persona normal, sino como a un delincuente. No sé porqué me hicieron esta encerrona si yo no tengo ningún problema para que me localicen, porque para eso pongo en mis carteles el número de teléfono. En todos ellos figura que soy un maestro de Primaria, no un delincuente que roba bancos", apunta molesto.

Lo que Carlos H.F. tiene claro es que no piensa borrar las pintadas como le pidieron los agentes del cuerpo municipal. "No voy a borrar nada hasta que no me quede más remedio. Si me veo obligado lo haré, pero yo me tengo que seguir ganando la vida con esto y en algún sitio me tengo que anunciar", reconoce. El maestro asegura que desde 2009 se gana la vida dando clases particulares, actividad que ha alternado con la hostelería. Lo que tiene claro es que de momento no va a hacer más pintadas.