La banda de albanokosovares que atemorizó Carbajosa y Peñaranda en 2016 sale de prisión

La componentes de la banda criminal que atemorizó Carbajosa y Peñaranda durante el verano de hace dos años con una oleada de robos violentos fue condenada este miércoles a 13,5 años de prisión por los hechos delictivos ocurridos en la provincia pero que también se extendieron a provincias de Madrid, Burgos, Cantabria, León, Valladolid y Vitoria. Sin embargo, el conocimiento de la pena coincide con la salida de prisión.



A pesar de que el juicio por estos hechos iba a celebrarse este miércoles en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, las partes adoptaron la conformidad de las penas de 3 y 3,5 años para cada uno de los cuatro componentes de la banda criminal sin que la vista oral llegara a celebrarse para cuatro de los cinco acusados albanokosovares. De hecho, en dicha conversación ante el magistrado titular, la defensa solicitó la puesta en libertad provisional para cuatro de los cinco acusados por haber pasado en prisión provisional más de la mitad de la pena final. Este miércoles mismo salieron del Centro Penitenciario de Topas. El quinto acusado, de nacionalidad rumana, que no llegó a ingresar en prisión fue condenado a 6 meses pero con un informe favorable al no probarse su participación en los robos.



Tras superar los dos años de prisión en cuatro de los acusados y su condición de extracomunitarios, se ha recogido en el acuerdo la expulsión del país aunque aún no se les ha sido notificado, según confirmó este periódico.





