La oleada de robos en el colegio de Doñinos suma y sigue: ahora lo asaltan a golpe de nuemáticos

El colegio Domingo de Guzmán de Doñinos de Salamanca volvió a ser este lunes objeto de los vándalos. Los profesores y los usuarios del servicio de madrugadores fueron los primeros en encontrarse al iniciar la jornada escolar con la puerta de acceso forzada y el cristal roto por el impacto de un neumático que habían lanzado al interior.

Aunque los ladrones no lograron entrar ni llevarse nada del interior, los destrozos ocasionados impidieron el normal funcionamiento del centro en el horario de entrada de los escolares.

Una situación que desde la dirección del centro se transmitió al alcalde, Manuel Hernández, quien puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos y después tramitaron la correspondiente denuncia. Además, desde el Ayuntamiento también han iniciado las investigaciones para comprobar por qué no saltó la alarma instalada en el colegio y por qué no han funcionado los sensores de movimiento, ya que se instaló hace unos meses como sistema de seguridad para evitar estos incidentes, dado que no es la primera vez que han robado o causado destrozos en el colegio.